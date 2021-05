Keine Strafe nach Bohrhammer-Klau in Döbeln

Döbeln

Wegen eines gestohlenen Bohrhammers saß jetzt ein 32-Jähriger im Amtsgericht Döbeln vor Richterin Anne Mertens. Das Werkzeug war im Juni vergangenen Jahres aus einem Keller in Döbelns Feldstraße entwendet und bei einer polizeilichen Durchsuchung in der Wohnung des Angeklagten gefunden worden. Der junge Mann ist polizeibekannt und auch vor Gericht kein unbeschriebenes Blatt.

In Ketten zu Gericht

Zur Verhandlung kam er in Handschellen – zurzeit sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Dresden eine neunmonatige Freiheitsstrafe ab. Zuletzt stand der gelernte Anlagenmechaniker wegen mehrerer Diebstähle, Einbrüche, wegen des Anbaus von Drogen und weil er halbnackt und völlig zugedröhnt auf einer Döbelner Kreuzung den Verkehr behindert hatte, vor Gericht.Nun ging es um eine mögliche Bestrafung für den Einbruchdiebstahl in den Keller des Hauses an Döbelns Feldstraße. Äußern wollte sich der Angeklagte, der mit einem Pflichtverteidiger erschienen war, zu dem Tatvorwurf nicht.

Bohrhammer und Akkuschrauber weg

Der 67-jährige Zeuge, dem der Bohrhammer gehörte, erinnerte sich noch, wie ihn damals die Nachbarin auf den Einbruch aufmerksam gemacht hatte. Das Schloss seines Kellers war heil geblieben, allerdings nur, weil es samt Verankerung aus der Wand gerissen worden war. Verschwunden war nicht nur ein Bohrhammer, den er vor vielen Jahren gebraucht geschenkt bekommen hatte, sondern auch ein Akkuschrauber. Den Bohrhammer, der laut Rechtsanwalt Kay Estel aktuell auf Ebay Kleinanzeigen mit 35 bis 50 Euro gehandelt werde, hat der Geschädigte zurückbekommen, der Akkuschrauber ist verschwunden geblieben. Aus der Feldstraße ist der 67-Jährige inzwischen weggezogen: „19 Jahre ist dort nichts passiert und dann ist gleich zweimal in einem Jahr eingebrochen worden.“

Was nicht ins Gewicht fällt

Gefunden worden war der Bohrhammer im Zuge einer Durchsuchung des Verdächtigen zwei Wochen nach dem Einbruch. Allerdings stellte sein Verteidiger von Beginn an die Frage: „Wie wollen Sie denn nachweisen, dass er den Einbruch getätigt hat?“ Er könne das Werkzeug ja auch geschenkt bekommen haben. Die Zeugenaussagen der Polizisten, die bei der Durchsuchung dabei gewesen waren, zu einem weiteren Verhandlungstermin wollten sich am Ende alle ersparen. Vor allem auch, weil die Verteidigung die Einstellung des Verfahrens gegen ihren Mandanten nach Paragraf 154 anregte und diese Anregung auch mit den Aussagen der Polizisten gute Chancen gehabt hätte, angenommen zu werden. Sinn und Zweck der Einstellung des Strafverfahrens nach diesem Paragrafen ist es, Straftaten von der strafrechtlichen Verfolgung auszunehmen, die im Ergebnis bei der Bildung einer Gesamtstrafe nicht sonderlich schwer ins Gewicht fallen würden. Mit Hinblick auf die bereits erfolgte Verurteilung des Angeklagten stellte die Richterin das Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein.

Von Manuela Engelmann-Bunk