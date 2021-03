Keine Tests: Döbelner Fahrschule unterwegs mit angezogener Handbremse

Döbeln

Die Rechnung ist einfach. Und sie ist knallhart: Bei fünf Fahrschülern am Tag kann Alexander Köbe vier Tage lang arbeiten. Denn 20 der heiß begehrten – und zwingend erforderlichen – Tests hat der Fahrlehrer in seiner Schule vorliegen. Genauso vorhanden sind Schutzkleidung, und die Möglichkeit, Testungen durchzuführen. Seit dem 8. März dürfen Fahrschulen wieder arbeiten, vorausgesetzt, ihre Schüler weisen tagesaktuell nach, dass sie nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind.

Der Döbelner hat alles getan, damit er seine Arbeit wieder aufnehmen und Geld verdienen kann. Damit seine Fahrschüler wieder Unterricht nehmen und dem heiß begehrten und oftmals auch einfach zwingend notwendigen Führerschein ein Stück näher kommen können.

Fahrschüler hängen seit Monaten in der Luft

Als im Dezember auch die Fahrschulen schließen mussten, hingen nicht nur die Betreiber wirtschaftlich in der Luft. Deren Fahrschüler ebenso. Bei Alexander Köbe waren es sechs junge Menschen, die gerade kurz vor ihrer Prüfung standen. Um die jetzt ablegen zu können, müssen sie erst noch einmal Fahrstunden nehmen. Drei Monate Pause sind einfach zu lang gewesen.

Alexander Köbe jammert nicht. Er versucht, sich so gut wie möglich auf die Gegebenheiten einzustellen. Als er Ende 2019 seine „Fahrschule Alex“ in Döbeln eröffnet hat, war nicht absehbar, dass er wenige Monate später schon wieder würde zumachen müssen. Bereut hat er den Schritt dennoch nicht. Hochmodern ist sein großzügiger Unterrichtsraum ausgestattet. 30 Fahrschüler können hier auf einmal sitzen. Jetzt natürlich nicht. Jetzt sind die Tische Corona-konform mit den erforderlichen Abständen aufgebaut und es können sechs Schüler auf einmal beschult werden.

Den Luftfilter hat Alexander Köbe für seinen Fahrschulraum angeschafft. Quelle: Sven Bartsch

Nach dem ersten Lockdown hat er hygienetechnisch aufgerüstet, nicht nur Desinfektionsspender, sondern auch einen Luftreiniger gekauft. Am Montag soll der Unterricht starten – ohne Test, aber mit Maske. Wenn die Fahrschulen dann nicht sowieso wieder zu machen müssen, weil der Inzidenzwert in Mittelsachsen zu lange über 100 gelegen hat.

Für Fahrstunden ist der Test zwingend erforderlich

Für den praktischen Teil im Auto ist der Test zwingend. Und die Kunden scharren mit den Hufen. „Meine Fahrschüler und auch die Eltern haben immer wieder gefragt, wo sie denn solche Test herbekommen können.“ Alexander Köbe weiß, dass für viele von seinen Schülern der Führerschein nicht nur ein Stück Freiheit bedeutet, sondern dringend notwendig ist. Ein älterer Schüler braucht ihn für die Arbeit. Die Jugendlichen, um zu ihrer Ausbildungsstätte zu kommen. Zur geringen Verfügbarkeit bei Aldi, Rossmann & Co kommen die hohen Kosten, wenn man sich beispielsweise in der Apotheke testen lässt. Vor jeder Fahrstunde wären das zusätzliche 25 Euro.

Zum Tester ausbilden lassen, um schneller wieder arbeiten zu können

Nicht zuletzt die Hilflosigkeit hat Alexander Köbe dazu bewegt, sich selbst beim DRK zum Tester ausbilden zu lassen, damit er seinen Schülern die Möglichkeit zum Test bieten kann. „Ich dachte, dass ich so die auch Möglichkeit habe, an mehr Tests zu kommen.“ Irrtum. Eine Packung mit 20 Stück konnte er erstehen. Mehr hat er nicht. Wer von ihm getestet wird, zahlt 14 Euro – das ist der Selbstkostenpreis. Denn Geld kosten nicht nur die Stäbchen. Wenn Alexander Köbe den autorisierten Test durchführt, muss er sich auch komplett in Schutzkleidung befinden und insgesamt zwei paar Handschuhe benutzen. Sein Suchen im Internet hat ihn zudem jeglicher Illusion beraubt, schnell an Tests zu günstigen Preisen zu gelangen. „Zwischen 200 und 400 Euro werden da für 20 Stück verlangt.“

Seinen Fahrschülern muss er ans Herz legen, sich weiterhin auch selbst um Tests zu kümmern. Die verlorene Zeit könne man nicht wieder aufholen, sagt Köbe. Fahrlehrer dürfen nur maximal elf Unterrichtseinheiten pro Tag absolvieren. Selbst wenn er beispielsweise auch samstags fahren würde, um mehr Fahrschüler berücksichtigen zu können – solange nicht ausreichend Tests verfügbar sind, ist auch das keine Option. Und so bleibt die Öffnung auch für Fahrschulen: Arbeiten mit angezogener Handbremse.

Von Manuela Engelmann-Bunk