Keine Zukunft mehr: Harthas Stadtgut wird abgerissen

Seit Montag rollen an der Leisniger Straße die Bagger. Das alte Stadtgut wird nun in den kommenden Monaten abgerissen. Ein halbes Jahr wird es ungefähr dauern, bis der im 18. und 19. Jahrhundert errichtete Bauernhof komplett verschwunden ist. Und noch ein weiteres Gebäude fällt den Baggerschaufeln zum Opfer – nämlich das stark einsturzgefährdete Nachbarhaus in der Karl-Marx-Straße. Dieses konnte die Stadt im vergangenen Jahr für einen symbolischen Euro erwerben. Vorher gab es für den Abriss beider Gebäude das Okay grünes Licht vom Stadtrat. Das Stadtgut stand bereits seit Anfang der 1990er Jahre leer und war lange Zeit denkmalgeschützt.

Die Denkmalbehörde des Landratsamt gab jedoch nun grünes Licht für einen Abriss. „Die Bausubstanz war mittlerweile in einem so schlechten Zustand, dass das Gebäude nicht mehr erhaltenswert war“, erklärt Kunze.

Ein Blick in die ehemaligen Stallungen des Stadtguts. Das Gebäude ist mittlerweile stark einsturzgefährdet. Quelle: Max Hempel

Einige Stücke bleiben erhalten

Nun erfolgt also der Abriss, der übrigens noch einige Hinterbleibsel für die Harthaer Nachwelt zu Tage fördert. Da sind zum einen die alten Fensterrahmen und Säulen aus Porphyr. Das rötliche Vulkangestein ist überall in dem alten Anwesen verbaut und wird von der Abbruchfirma während der Arbeiten gesichert. Anschließend werden diese Stücke auf dem Bauhof eingelagert.

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze zeigt eine Säule aus Porphyr, die auch in Zukunft erhalten werden soll. Quelle: Max Hempel

„Wir überlegen diese Säulen etwa an anderer Stelle bei Restaurationen oder in historischen Ensembles zu verwenden“, sagt Kunze. Ein anderes Erbe wird in den kommenden Wochen erst zum Vorschein kommen. Unter einer Schicht aus Erde und Gestrüpp schlummert noch das historische Kopfsteinpflaster des Gehöfts. Dieses Pflaster soll auch nach den Abrissarbeiten weiterhin erhalten bleiben und die Freifläche zur kleinen Erweiterung des Harthaer Marktplatzes anwachsen lassen.

Wie geht es weiter mit der Fläche?

Eine wirkliches Konzept für eine nachfolgende Nutzung gibt es bisher noch nicht, gibt auch Kunze zu. Für das Stadtfest zum 800 Jahre-Jubiläum Harthas böte sich die Fläche für Veranstaltungen auf jeden Fall an, so der Bürgermeister. Außerdem gehe ein Teil der Brache in zwei benachbarte Grundstücke über, deren Eigentümer so ihren Garten erweitern. Eine Wohnbebauung ist für die Zukunft jedoch ausgeschlossen. Sonst hätte es für den Abriss keine Fördergelder vom Freistaat gegeben. Somit soll gesichert sein, dass die an dem Abriss Beteiligten günstig an Bauland kommen. Vom Land Sachsen kommen aus dem Programm der Brachenberäumung 90 Prozent der Mittel für das 135.000 Euro teure Rückbauprojekt. Die restlichen zehn Prozent stemmt die Stadt selbst. Was hingegen noch immer möglich ist: eine Bebauung etwa in Form eines Pflegeheims. Solche Überlegungen gab es in der Vergangenheit bereits, der damalige Interessent zog sich jedoch wieder zurück.

Von Max Hempel