Keine feste Förderung für Döbelner Treibhaus-Verein

Döbeln

Mit zwölf Gegenstimmen und einer Enthaltung ist am Donnerstagabend der CDU-Antrag zur dauerhaften finanziellen Unterstützung des Döbelner Treibhaus-Vereins abgelehnt worden. Bei insgesamt 24 stimmberechtigten Stadträten genügten die elf Stimmen von CDU und der Fraktion FDP/Freie Wähler nicht, um die jährlichen Zuschüsse für den Verein zukünftig auf 14 500 Euro festzuschreiben, so wie es der CDU-Antrag vorsah. Den Zuschuss von der Stadt braucht der Verein als Sitzgemeindeanteil, wenn er die Förderung durch den Kulturraum erhalten möchte.

Antrag stellen, ohne schon vorher etwas streichen zu müssen

SPD-Stadtrat Stephan Conrad, der sich vor der Abstimmung wegen Befangenheit auf die Besucherplätze zurückzogen hatte, kann nicht genau sagen, ob das Ergebnis nun gut oder schlecht für den Verein ist. Denn im Ergebnis ist nur eins sicher: „Wir können wie jedes Jahr den Förderantrag stellen, ohne dass wir schon vorher irgendetwas streichen müssen.“ Irgendetwas, das wäre die Stelle für die Jugendarbeit im Verein gewesen. Wäre der CDU-Antrag durchgegangen und die Fördersumme auf 14 500 Euro festgeschrieben, hätte der Verein bereits im Antrag an den Kulturraum die Gesamtfördersumme reduzieren müssen. Das ist nun nicht der Fall. Dafür wird der Stadtrat im Herbst erneut über den Antrag diskutieren und befinden.

CDU will keine Zustimmung über 14 500 Euro geben

Und genau da liegt irgendwie das Problem. Nicht nur die in der Vergangenheit stets geführten Diskussionen, sondern auch jene vom Donnerstagabend lassen erahnen, dass es im Herbst für den Treibhaus-Verein nicht leichter wird, den erforderlichen Sitzgemeindeanteil zugesprochen zu bekommen. Zumal dieser im nächsten Jahr auf zehn Prozent steigt, und dann über 18 000 Euro befunden werden muss. Die CDU hatte bereits vor der Abstimmung durch ihren Fraktionschef Dr. Rudolph Lehle kundgetan, dass es mit ihr über die vorgeschlagenen 14 500 Euro hinaus keine Zustimmung für eine finanzielle Unterstützung geben werde.

„Wir sehen gar nicht, wo unsere wirklichen Probleme liegen“

Stadtrat Sven Weißflog (Freie Wähler) war derjenige, der sich bei der Abstimmung enthielt. Er kritisierte das in der Vergangenheit „stundenlange Diskutieren“ über am Ende 4000 Euro mehr für einen Verein, der zur kulturellen Vielfalt Döbelns beitrage. „Wir sehen gar nicht, wo unsere wirklichen Probleme liegen.“ Die FDP stimmte dem CDU-Antrag zu, Rocco Werner hatte zuvor in seinem Meinungsbeitrag angeregt, man könne doch versuchen, möglicherweise wegfallende Projekte im Verein dann in andere Förderprogramme wie etwa „Lebendige Zentren“ einzubinden.

AfD-Kritik: CDU will Debattenkultur abschaffen

Die AfD stimmte gegen den CDU-Vorschlag. Fraktionschef Dirk Munzig warf ihr unter anderem vor, „die Debattenkultur abschaffen“ zu wollen. Der Automatismus der Finanzierung, der mit Umsetzung des CDU-Antrags eintreten würde, „bereite Bauchschmerzen“. Aus ganz anderen Gründen heraus stimmte die Fraktion SPD/Grüne/Die Linke gegen den Antrag. Er bringe nur scheinbar die Planungssicherheit, mit der die CDU argumentierte. „Anhand der Diskussionen, die hier geführt werden, sehe ich, dass es diesen Verein braucht“, sagte Fraktionschef Axel Buschmann und erklärte auch noch einmal, dass die gestiegenen Forderung an die Stadt nicht an höheren Forderungen des Vereins liege und auch nicht bedeutet, dass es insgesamt mehr Geld für das Treibhaus gäbe. „Die förderfähige Summe bleibt gleich, erfordert aber einen höheren Sitzgemeindeanteil.“

Von Manuela Engelmann-Bunk