Gegen 17.45 Uhr ist ein Kellerbrand in der Straße der Jugend in Döbeln Nord gemeldet worden. Die Feuerwehr Döbeln, der Rettungsdienst und die Polizei waren alarmiert worden und kamen mit zahlreichen Kräften zum Unglücksort.

Die Bewohner des Hauses werden mit der Drehleiter der Feuerwehr von ihren Balkons gerettet, weil das Treppenhaus voller Rauchgase ist.

Zahlreiche Menschen sind zum Ort des Feuers gekommen und beobachten den Einsatz der Retter. Die Bilder des Einsatzes erinnern an den Großbrand in Döbeln-Nord im September 2020 in einem seniorengerechten Wohnblock.

Von Thomas Sparrer