Döbeln

Über dem Hof in Neugreußnig liegt der sanft-säuerliche Duft reifer Äpfel. Es rumpelt, als die Früchte von der Ladefläche des Lkw-Aufliegers in die große Auffangmulde geschüttet werden. Es ist Erntezeit. Die Früchte werden tonnenweise angeliefert – sie kommen von den eigenen Plantagen im Obstland genauso wie von den verschiedenen Lohnmost-Sammelstellen. Bis zum 6. November noch werden Äpfel angenommen. Für die Kelterei vor den Toren von Döbeln, die zur Obstland-Gruppe gehört, heißt das unter anderem: Hochbetrieb in der Apfelpresse.

Am Anfang ist der Apfel. Der ist Grundlage für ganz viele der Produkte, die in Neugreußnig hergestellt werden. Quelle: Sven Bartsch

Sachsenobst-Apfelsaft, naturtrüb oder klar, ist immer noch einer der Klassiker unter den Säften, die die Kelterei an der Mulde täglich verlassen: Hundert Prozent Saft, ohne Konservierungsstoffe, aus regionalen Produkten, zum Teil sogar biozertifiziert. Doch nur klassisch geht nicht mehr. Insgesamt 25 Sorten Saft in verschiedenen Verpackungen werden in Neugreußnig produziert, dazu gibt es acht Fruchtweine. Genauso wie der Kirsch- oder Schwarzer Johannisbeernektar hat es der reine Apfelsaft mittlerweile schwer auf dem Markt, der unglaublich vielfältig geworden ist, auf dem sich unzählige Anbieter tummeln. Der Handel fordert neue Impulse von den Marken, um diese besser bewerben zu können. Mit Nischenprodukten kann man sich beim Kunden im Gespräch halten. Doch die zu entwickeln ist für die Neugreußniger Kelterei stets ein Balanceakt, an dessen Ende immer die Frage der Wirtschaftlichkeit steht. An Ideen scheitert es nicht. Die in der schnelllebigen Getränkebranche unterzubringen, ist eine Herausforderung. Und ein permanenter Lernprozess.

Der Weg: Idee, Labor, Verkostung

Nicht immer schafft es ein neues Produkt, sich auf dem Markt zu behaupten. Die letzte Neuentwicklung aus der Ideenschmiede der Neugreußniger Kelterei sind die sogenannten Botanicals: Hundertprozent-Säfte, deren Grundlage Bio-Apfel ist und die in kleinen 0,33-Liter-Flaschen abgefüllt werden.

Die jüngste Neuentwicklung aus Neugreußnig sind die Botanicals „Tatendurstig“, „Lebenslustig“ und Seelenruhig“: Hundertprozent Saft in Bioqualität. Quelle: Sven Bartsch

Die drei Geschmacksrichtungen für „Tatendurstig“, „Lebenslustig“ und „Seelenruhig“ entstehen durch die Beimischung von schwarzer, weißer und roter Johannisbeere in Bioqualität und verschiedenen Kräutermixturen.

Wie bei jedem Produkt folgt der Idee, in der die Frage nach der zu erreichenden Zielgruppe bereits mit beantwortet sein muss, die Entwicklung der Rezeptur im Labor. „Wir schauen auch darauf, Produkte zu verwenden, die wir sowieso schon im Haus haben“, sagt Produktionsleiterin Luise Hoppe. Das hat etwas mit dem Anspruch zu tun, dem Kunden ein regionales Produkt anzubieten. Im Labor muss dann nicht nur am Geschmack des neuen Saftes gefeilt, sondern auch für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gesorgt werden. Was und wieviel davon in Deutschland in Lebensmitteln vorkommen darf, ist nämlich klar geregelt.

Steht die Rezeptur, werden Musterflaschen befüllt und bevor über das Design des Etiketts und später über die Vermarktung nachgedacht wird, geht das Produkt erst einmal in die Blindverkostung.

Im Labor werden die Rezepturen für alle Getränke entwickelt. Quelle: Sven Bartsch

Qualitätsmanagement, Mitarbeiter, Außendienstler dürfen hier ihre Meinung kundtun.

Manchmal wird auch eine Verkostung unter den Lohnmostkunden gestartet. „Da sieht man dann meistens schon, wo es hingeht“, sagt Luise Hoppe. Auf diese Weise „aussortiert“ wurden vor ein paar Jahren Produkte, die statt mit Zucker mit Stevia gesüßt waren. Der Trend blieb in Neugreußnig ein Versuch: „Da wurde durchweg der metallische Nachgeschmack von unseren Testern kritisiert“, erinnert sich Ulrike Schade.

Läuft: Das Saftglas zum Mitnehmen

Die stellvertretende Produktionschefin der Kelterei hat vor Jahren selbst im Labor Rezepturen entwickelt. Als damals beim Versuch, Sanddorn-Öl für eine kosmetische Linie herzustellen, der Saft übrig blieb, wollte man den nicht wegschmeißen. So ist nicht nur der Sachsenobst Sanddorn-Glühwein entstanden, sondern vor 15 Jahren auch das Sanddorn-Mango-Fruchtsaftgetränk, das bis heute die Sachsenobst- Produktpalette bereichert.

Die Botanicals hingegen werden erst einmal nicht mehr produziert. Nicht nur Luise Hoppe findet das schade. Denn in den drei Biosäften steckt viel Arbeit und Herzblut.

Geschäftsführer Marcel Ehrlich will die Botanicals noch nicht endgültig aus dem Portfolio der Kelterei streichen. Quelle: Sven Bartsch

Auch Kelterei-Geschäftsführer Marcel Ehrlich will das Produkt noch nicht gänzlich aus dem Portfolio der Kelterei streichen. „Vielleicht war es die falsche Zeit. Vielleicht müssen wir es auch nur in eine andere Flasche abfüllen.“

Das hat man in Neugreußnig auch mit den klassischen Säften probiert. Die ursprünglich ausschließlich für die Gastronomie mit Sachsenobst-Saft abgefüllte 0,2-Liter-Flasche – das entspricht einem Glas Saft – gibt es jetzt für den Kunden im Supermarkt. Und zwar als Mehrwegflasche. Dieses Angebot wird gut angenommen. Zwei Fliegen werden hier mit einer Klappe geschlagen: das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und das veränderte Trinkverhalten.

Experimentierfeld Glühwein

Generell gehe der Trend aktuell wieder hin zu kleineren Flaschen. Als Ulrike Schade 2003 in der Kelterei angefangen hat, war es genau umgekehrt: „Damals haben wir gerade von 0,7 auf die 1-Liter-Flaschen umgestellt.Wird in Neugreußnig ein neuer Saft entwickelt, müssen mindestens 15 000 Flaschen davon in den Verkauf gebracht werden, damit es sich überhaupt rechnet. Darauf ist die vollautomatische Abfüllanlage der Kelterei ausgerichtet. 8000 bis 10000 Flaschen in der Stunde können abgefüllt werden. Leichter experimentieren lässt es sich mit Geschmacksrichtungen im Glühweinsektor. „Da kann man auch mal bloß 2000 Liter von einer Sorte machen“, erklärt Luise Hoppe, die es gut finden würde, wenn sich die Leute mit Vorschlägen dazu, was sie gern trinken würden melden würden.

Bis zu 10 000 Flaschen in der Stunde können in der vollautomatischen Abfüllanlage der Kelterei in Neugreußnig für den Verkauf fertig gemacht werden. Quelle: Sven Bartsch

Schon im Februar wird damit begonnen, die Grundweine zu vergären – Apfel-, Sauerkirsch-, Johannisbeer- und Sanddornwein werden eingelagert und bei Bedarf mit den entsprechenden Aromen abgemischt.

Derzeit läuft die Produktion auf Hochtouren. In Neugreußnig hofft man, dass in diesem Jahr Weihnachtsmärkte wieder stattfinden dürfen. Der Absatz dort und in der Gastronomie war zuletzt wegen Corona nahezu komplett weggefallen. Orange-Ingwer, Pflaume-Zimt, Sanddorn-Bratapfel, Hot Caipi, Johannisbeere-Vanille, Apfel mit Himbeere und Apfel mit Birne – die Vielfalt ist groß. Und keine Sorge: bei aller Experimentierfreude – Glühwein klassisch in Rot und Weiß gibt es aus Neugreußnig natürlich immer noch. Genauso wie den zeitlosen Apfelsaft.

Von Manuela Engelmann-Bunk