Kickertisch für das Vereinsheim von Leisnig

Leisnig

Beim VfB Leisnig läuft es gerade gut bei der Nachwuchsgewinnung. „Sowohl bei der E-Jugend wie bei der F-Jugend ist der Zulauf so groß, dass zwei Mannschaften gebildet werden können“, freut sich Vereinspräsident Jörg Lippert. Bei den ganz Kleinen, den Bambini, können derzeit nicht einmal Kinder aufgenommen werden.

Tonnenweise Spielzeug

„Als Vereinspräsident freut uns der Zuspruch, denn wenn die jungen Spieler einmal gut werden, braucht es uns um den Fußballnachwuchs in Leisnig nicht bange zu werden“, so Lippert.

Dass die jungen Fußballer auf zack sind, hat jetzt eine Aktion bewiesen, die im vergangenen Jahr lief und nun ihre Früchte trägt – wegen der Corona-Einschränkungen erst jetzt, und nicht allein für den VfB, sondern auch für mehrere Kindereinrichtungen. Im Rahmen von „REWE-Scheine für Vereine“ gab es jetzt einen Kickertisch für das Vereinsheim.

Zudem konnte im wahren Wortsinn tonnenweise Spielzeug beschafft werden. „Dafür hat unsere Kundschaft selber gesorgt und ich finde das beachtlich, wie viel dabei zusammengekommen ist“, sagt Markt-Inhaber Michael Alscher. Am Freitag hat er alles im Vereinsheim in Leisnig vorbei gebracht. Er erinnert sich noch an die Aktion vom Ende des vergangenen Jahres.

Aktion mit Fußballjungs

Bei jedem Einkauf konnte der Kunde an der Kasse pro 15 Euro, die er ausgegeben hatte, einen der Aktionsscheine mitnehmen, den darauf befindlichen QR-Code per Smartphone scannen und sich ein Verein aussuchen, den er damit unterstützen möchte – eine Kundentreue-Aktion, bei welcher der Kunde das erhaltene Dankeschön weitergeben konnte an einen Verein seiner Wahl. Anfangs war das wohl nicht so leicht zu verstehen, weshalb viele Scheine nicht genutzt wurden.

Doch dann hatten Alscher und Lippert eine Idee: Am 13. Dezember war der Vereinspräsident gemeinsam mit drei seiner Fußball-Jungs im Rewe-Markt. Lippert erzählt: „Die Jungs haben die Kunden direkt angesprochen und auf die Aktion hingewiesen. Allein an diesem Tag kamen rund 2000 Aktionsscheine zusammen. Ab dann ging es ständig bergauf.“

Lippert vergisst nicht zu erwähnen, dass daran der VfB-Trainer Rico Meister großen Anteil hat. In sozialen Netzwerken sorgte er dafür, dass sich das Wissen über die Aktion verbreitet. 14 500 dieser Scheine kamen für den VfB insgesamt zusammen. Unzählige davon wurden in den Briefkasten am Vereinsheim eingeworfen. Lippert erinnert sich daran, wie er eines Tages stundenlang die Scheine ordnete und Codes scannte.

Kickertisch heimliches Ziel

„Mein heimliches Aktionsziel war der Kickertisch“, gesteht der Präsident. Für den Tisch waren etwa 2000 Scheine nötig, denn der alleine kostet schon rund 1700 Euro. Auf den freuen sich auch die Jungs. Da die Aktion mehr eingebracht hat, so auch eine Menge Outdoor-Spielzeug in Leisnig landete, solle dies nun auf verschiedene Kindereinrichtung der Stadt aufgeteilt werden.

Von Steffi Robak