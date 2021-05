Kiebitz: Kein Maitanz, aber ein Maibaum 

Kiebitz

Der Maitanz in Kiebitz ist in diesem Jahr ausgefallen, natürlich. Den Maibaum aber haben die Bewohner des kleinen Ortes trotz Corona-Pandemie aufgebaut. Ortsvorsteherin Annett Dinor hat ihn dieses Jahr in fünf Stunden Arbeit gebunden und dann mit vier anderen Frauen und acht Männern am Freitagabend auf dem Dorfplatz aufgestellt. Damit die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden können, haben die Organisatoren im Vorfeld keine Werbung für die Aktion gemacht. Abgesehen davon hoffen alle, dass das im nächsten Jahr wieder anders laufen kann und dann auch wieder ein Maitanz stattfinden wird.

Foto: Sven Bartsch

Von daz