Kiebitzer schwingen die Pinsel bei tropischen Temperaturen

Kiebitz

Das Thermometer zeigte 36 Grad Celsius an, aber wenn die Kiebitzer sich etwas in den Kopf gesetzt haben, dann machen sie das auch. Am vergangenen Freitag trafen sich zwölf eiserne Männer und Frauen und nahmen sich Dorfplatz und Friedhof im Ort an. Zu tun gab es einiges.

Schon lange stand ein frischer Anstrich für die Pergola auf dem Dorfplatz auf dem Wunschzettel der Kiebitzer. Kurzerhand wurde der Plan in die Tat umgesetzt. „Zwei Kiebitzer haben die alte Farbe auf der Pergola ein paar Tage vorher mit dem Kärcher runter geholt“, erzählt Franziska Dinor. Die Ortsvorsteherin konnte selber nicht dabei sein, ist aber mächtig stolz auf das Engagement ihrer Mitstreiter und der vielen Helfer.

Pinsel und Farbe

Annett Dinor war eine von denen, die sich am Freitagnachmittag Farbe und Pinsel schnappten und drauf los malerten. Stück für Stück bekam die alte Pergola so ihren Glanz zurück. „Die Farbe wurde uns von Malermeister Ronny Apel gesponsert. „Da können wir uns wirklich glücklich schätzen: Unsere ortsansässigen Firmen unterstützen uns gern“, weiß Franziska Dinor.

Einige Helfer kümmerten sich um die Rosenrabatte nahe Wiese am Müllcontainer. Und eine Hand voll Eltern und Erzieher der Kiebitzer Kindertagesstätte werkelten an einer Matschküche für die Knirpse. Auf dem Friedhof rückten zwei der Helfer dem Wildwuchs auf den Leib und stutzten die Hecke zurecht. „Ein zweiter Arbeitseinsatz ist für den Spätherbst geplant“, sagt Franziska Dinor. Denn zu tun gibt es immer. Vorher steht aber erst einmal die nächste Sitzung des Ortschaftsrates an. Die findet am letzten Mittwoch im September, den 30., statt. Getroffen wird sich um 19 Uhr in der Sportlerklause des SV Kiebitz.

Voller Terminkalender

Derzeit passiert in den Kiebitzer Gefilden so einiges. Im benachbarten Obersteina rückten gerade die schweren Baumaschinen an. Dort soll die Straße „Am Kalkofen“ nach langer Wartezeit saniert werden. Als „schlimmste Straße im Gemeindegebiet“ bezeichnete Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) die Straße „Am Kalkofen“ in Obersteina jüngst. Extrem wellig und uneben ist sie, die Oberfläche weist Risse auf.

Die Ausbaustrecke beginnt an der Sömnitzer Straße und endet am bereits erneuerten Straßenabschnitt auf Höhe der ehemaligen KfZ-Werkstatt. Die Baumaßnahme kostet rund 65 000 Euro.

Und da wäre ja noch die Ergänzungswahl der zwei noch unbesetzten Plätze im Kiebitzer Ortschaftsrat. Die Wahl findet am 11. Oktober statt.

Von Stephanie Helm