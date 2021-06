Kinder der Region Döbeln feiern ihren großen Tag

Lüttewitz/Ostrau/Leisnig

Endlich mal wieder feiern! Gemeinsam Eis essen, Spaß haben, spielen und toben – nicht an Corona denken. Die DAZ-Reporter waren zum Kindertag in Ostrau, Leisnig und Lüttewitz unterwegs.

Bescherung zum Kindertag in Lüttewitz

Im Lüttewitzer Zwergenland war am Kindertag Bescherung. Die Stadtwerke Döbeln überbrachten mit ihrem Fuchs als Maskottchen Spielsachen und Bastelutensilien im Wert von 500 Euro an die 64 Kinder der Einrichtung. Insgesamt bescherte das stadteigene Versorgungsunternehmen in seinem Konzessionsgebiet in Döbeln, sowie Ostrau, Zschaitz-Ottwig, Großweitzschen und Roßwein zum Kindertag 17 Kindereinrichtungen jeweils in diesem Wert.

Vom Elternverein des Lüttewitzer Zwergenandes gab es zum Kindertag neue Fußballtore, die wurden aus den Einnahmen des Petersberger Weihnachtsmarktes 2019 angeschafft. Quelle: Thomas Sparrer

Eis-Alarm in Ostrau

In der Ostrauer Grundschule hieß es zum Kindertag: Eis-Alarm! Der Elternrat rund um Claudia Ostermeier, die auch Klassenelternsprecherin der zweiten Klasse ist, hat sich für die Knirpse etwas ganz besonders Leckeres einfallen lassen. Denn zum Kindertag machte der große blaue Elefant der Scala Eismanufaktur aus Großweitzschen Halt an der Grundschule. Die Kinder der Grundschule und der Kindertagesstätte durften sich über eine Kugel Eis freuen.

In Ostrau an der Grundschule gab es eine kalte Überraschung zum Kindertag. Quelle: Sven Bartsch

„Bis vor wenigen Tagen wussten wir ja noch nicht mal, ob alle Kinder in der Schule sind und wir überhaupt Kindertag feiern können“, sagt Schulleiterin Angela Jurczyk. Umso größer war die Freude, als der Inzidenzwert sank und die Grundschüler wieder allesamt in Ostrau begrüßt werden konnten.

Spielmobil wieder im Einsatz

Das Spielmobil des Kinderschutzbundes Döbeln ist wieder auf Tour. Pünktlich zum Kindertag startete es gestern nach einem Jahr pandemiebedingter Pause. Erste Station war an der Leisniger Grundschule. Am Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, steht es am Spielplatz Am Burgberg in Zschaitz.

Erste Station für das Spielmobil des Kinderschutzbundes Döbeln war an der Leisniger Grundschule. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer, Steffi Robak und Stephanie Helm