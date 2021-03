Leisnig

Corona und Kinder – da treffen zwei äußerst sensible Bereiche aufeinander. „Wir müssen uns ständig auf wechselnde Bedingungen einstellen“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). „Das ist insbesondere für Eltern schwierig.“

Goth sagt das im Hinblick auf die Schließung eines Kindergartens auf dem Gemeindegebiet. Wegen positiver Testungen auf das Corona-Virus sowohl unter Erziehern als auch unter den Kindern und den damit verbundenen Forderungen nach Quarantäne ist die Einrichtung in Börtewitz „Nido – das Nestchen“ bis zum 30. März geschlossen.

Bei einer Erzieherin und einem Kind würden Positiv-Tests vorliegen, so der Bürgermeister. Daraufhin mussten die Kinder der zwei Kindergarten-Gruppen und der zwei Krippen-Gruppen vollständig aus der Einrichtung genommen werden. Die Frage nach Notbetreuung müsse er leider verneinen, so Goth weiter: „Gemäß Information aus dem Hauptamt können aus den anderen Kindereinrichtungen keine Erzieherinnen nach Börtewitz umgesetzt werden. In allen Einrichtungen muss das Personal durch die Corona-Verordnungen wie Abstandsregeln unter Bedingungen arbeiten, die verstärkt Personal binden. „Es tut mir leid für die Kinder und Eltern. Die Stadt kann leider nicht anders handeln.“

Bis einschließlich Dienstag, 30. März, ist die Einrichtung geschlossen, würde nach bisherigem Plan am Mittwoch, 31. März, wieder öffnen – um gegebenenfalls am Gründonnerstag, 1. April, wieder zu schließen. Dieser ist derzeit als so genannter Ruhetag im Gespräch. Goth: „Wir warten auf die neue Corona-Schutzverordnung.“

Wie sensibel das Thema Corona im Zusammenhang mit Kindern ist, zeige eine Aktion, die nicht allein, aber auch in Leisnig Spuren hinterließ: Vor den Türen der Rathäuser wurden Kinderschuhe deponiert, flankiert von Plakaten, die sich unter anderem gegen Corona-Tets und Maskenpflicht für Kinder aussprechen. Goth dazu: „Auch wenn die Meinungen auseinander gehen, so sind auch das berechtigte Meinungsäußerungen. Wir haben das deshalb zunächst auch stehen gelassen.“ Letztlich werde der Platz vorm Rathausportal jedoch beräumt, die Kinderschuhe danach entsorgt.

Von Steffi Robak