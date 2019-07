Ostrau

Sommerpause – von wegen: In der Gemeinde Ostrau werden vor der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates schon die Weichen dafür gestellt, dass der Rat in der neuen Konstellation auch gleich richtig was zu entscheiden bekommt.

Das hat zum Beispiel Auswirkungen auf den Kindergarten von Ostrau.Dort soll im Sommer gebaut werden.

Die Arbeiten sind derzeit unmittelbar in Vorbereitung, informiert Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling. Eine der auffälligsten Veränderungen soll sein: Das Zimmer der Einrichtungsleiterin wird umverlegt, und zwar in die Nähe des Eingangs der Einrichtung. Damit soll sich nebenher auch die Fluchtwege-Situation verbessern.

Für die Eltern direkt erreichbar

Das neue Zimmer ist dann auch für die Eltern direkt zu erreichen, wenn sie zu der Einrichtungsleiterin Kontakt aufnehmen wolle.

Das ursprüngliche Zimmer wird weiter genutzt. Es wird ein neues gebaut. Und zwar kommt es in das Foyer, liegt demnach nicht mehr so weit ab vom Schuss. Das bisherige Leiterinnen-Zimmer wird weiter genutzt, etwa um etwas abzustellen.

Von der Wand bis zum Kabel

Im Kita-Foyer wird jetzt alles neu gebaut, vom Trockenbau bis zu den elektrischen Leitungen. Auf den Kitabetrieb an sich sollen die Arbeiten so gut wie keine Auswirkungen haben.

Schilling weiter dazu: „Läuft alles nach Plan, wollen wir mit allem Drum und Dran schon Ende August fertig sein.“ Diese Bauarbeiten in der Kita von Ostrau werden in der bevorstehenden Gemeinderatssitzung voraussichtlich ebenso ein Thema sein wie die für die Ferien geplanten Umbauarbeiten in der Grundschule von Ostrau sowie der derzeit laufende große Umbau im Kindergarten von Kiebitz. Zum Ende des Sommers sollen dort die Kinder wieder einziehen können.

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates von Ostrau ist geplant für den Dienstag, 6. August, und zwar in der Kulturschule von Schrebitz. Beginn ist 19 Uhr.

Von Steffi Robak