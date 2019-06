Döbeln.

Dieses leckere und gesunde Buffet war eine Prüfungsaufgabe. Voller Stolz präsentierten die Neuntklässler des Hauswirtschaftskurses an der Schlossbergschule am Dienstag ihre Arbeit. Das Buffet mit Obst, Gemüse, gesundem Geflügelfleisch und einer leckeren Karottensuppe war am Dienstag bestens geeignet für einen großen Empfang in der schuleigenen Hauswirtschaftsküche. Die ist genau fünf Jahre alt und kam damals dank einer großzügigen Spende des Deutschen Kinderhilfswerkes und des großen deutschen Geflügelfleischproduzenten Plukon Food Group zustande. Das Döbelner Friki-Werk im Gewerbegebiet Döbeln-Ost gehört zu dieser Unternehmensgruppe. Damals hatte die Stadt noch einiges an Investitionen und die Schule Eigenleistungen beigesteuert. „Seitdem ist unsere Küche jeden Tag gut ausgelastet, wird im Fach Hauswirtschaft aber auch vom Hort intensiv genutzt“, sagt Schulleiterin Dagmar Dettke.

Lernen, wie gesunde Ernährung funktioniert

Jetzt kam das Kinderhilfswerk, um eine neue Projektidee zu unterstützen. Das Deutsche Kinderhilfswerk und die Plukon Food Group unterstützen die Schlossbergschule im nächsten Schuljahr bei ihrem Frühstücksprojekt „Alle suchen es. Wir haben es gefunden. Das super Frühstück für ausgeschlafene Kinder“ mit 2.000 Euro. Ziel des Projektes ist es, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam frühstücken und dabei lernen und ausprobieren können, wie gesunde Ernährung funktioniert und vor allem, wie gut sie schmeckt“, erklärt Michael Kruse, Koordinator des Deutschen Kinderhilfswerkes: „Es ist ein besonderes Anliegen des Deutschen Kinderhilfswerkes, die gesundheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Denn das Ernährungsverhalten wird bereits im Kindesalter erlernt und gebildet. Die hier erworbenen Ernährungsmuster behalten Kinder und Jugendliche oft ein Leben lang. Bei dem Projekt in Döbeln lernen die Kinder, wie wichtig eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist. Auch das gemeinsame Erleben am Frühstückstisch spielt eine große Rolle. Ein tolles Projekt, das zur Nachahmung auffordert.“

Zutaten aus der Region

Ulrike Rücker, Plukon-Marketingleiterin in Deutschland, fügt hinzu: „Eine gesunde Ernährung von Kindern liegt uns als Geflügelhersteller in Deutschland am Herzen. Als in Döbeln ansässiges Unternehmen stellen wir die Zutaten her. Wichtig ist nun, dass die Schüler Kochen lernen“. Ein gesundes Frühstück sei gerade für Kinder eine wichtige Voraussetzung, um gut durch den Tag zu kommen. Lernen und Spielen kosten Energie. Mit Hunger im Bauch und knurrendem Magen kann man den schulischen Anforderungen nicht gerecht werden. Viel zu viele Kinder bekämen von Zuhause aus hier auch leider nicht die richtige Unterstützung. „Deshalb sind wir froh, dass die Schlossbergschule dieses Thema aufgreift und wir das Projekt unterstützen dürfen.“

Mit dem vom Deutschen Kinderhilfswerk und der Plukon Food Group finanzierten Einbau der modernen Hauswirtschaftsküche wurde 2015 der Grundstein für die neue Projektidee gelegt. „Seit dieser Zeit gehört der Hauswirtschaftsunterricht zu dem beliebtesten Fach der Schülerinnen und Schüler. Die moderne Küche wird darüber hinaus für viele außerschulische Veranstaltungen genutzt und istaus unserem Schulalltag nicht mehr wegzudenken“, so Schulleiterin Dagmar Dettke.

Von Thomas Sparrer