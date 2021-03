Kinderkunstpreis geht nach Hartha

Hartha

Die Kultur hat es in Zeiten des Lockdowns schwer. Doch sie lebt weiter – auch, weil sich Kinder ihrer annehmen. Am Samstag ehrte die „Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen“ (LKJ) die Preisträger des Sächsischen Kinderkunstpreises. Auch zwei Schülerinnen aus Hartha konnten mit ihrem Projekt überzeugen.

Alle zwei Jahre richtet die LKJ den Kunstwettbewerb für sieben bis zwölf-Jährige gemeinsam mit dem Staatsministerium für Kultus aus. Über 650 Kinder haben sich an der siebten Auflage mit 281 Beträgen beteiligt. Auch die 10-jährige Lara Greif und die 9-jährige Lenka Feske aus Hartha waren mit dabei. Ihr Kurzfilm „Die Welt gehört uns alles“ wusste die Jury überzeugen und so dürfen sich sich die beiden zu den Preisträgern des Kinderkunstpreises zählen.

Gedreht haben die Schülerinnen den Film in Eigenregie, der Anstoß dazu kam aber von den Eltern. „Meine Mama hat mir in der Zeitung von dem Wettbewerb vorgelesen und ich das gut. Dann habe ich mich mit meiner Freundin Lenka verabredet und wir haben den Film gemeinsam gedreht“, berichtet Lara.

Träumen von einer friedvollen Welt

In ihrem Film erzählen Lara und Lenka eine Geschichte von zwei Fremden, die sich zufällig treffen, Freunde werden und von einer Welt ohne Gewalt und Krieg träumen. Der Wunsch nach einer friedvollen Welt und einem fairen Umgang miteinander traf den Geschmack der Jury. Auch die Juroren des kreativen Wettbewerbs sind übrigens Kinder. Bei der Sondierung der vielen Einsendungen erhielten sie Unterstützung von geschulten Fachbetreuern – Kunstpädagogen, Künstlerinnen und Künstlern, die an Jugendkunstschulen, in Malschulen und Akademien arbeiten und Erfahrung in der Arbeit mit Kindern haben.

Preisvergabe im Netz

Auf Grund der Pandemie hatten die Veranstalter den Wettbewerb mehrere Male verschieben müssen. Schließlich fand er digital statt. Ebenso die Preisvergabe. Per Livestream, der im Internet übertragen wurde, gaben die Jurymitglieder die Gewinner bekannt. Auch Kultusminister Christian Piwarz (CDU), Schirmherr der Veranstaltung meldete sich mit einem Videobeitrag zu Wort. Insgesamt zeichnete die Wettbewerbsjury 22 Projekte in vier Kategorien mit dem Sächsischen Kinderkunstpreis aus.

Wer die Beiträge noch einmal genauer unter die Lupe nehmen will, kann das auf der Internetpräsenz des Kunstwettbewerbs tun. Eine Auswahl der Bilder und Objekte will der Veranstalter demnächst auch live präsentieren – dann sollen einige Beiträge in einer Ausstellung zu sehen sein.

Von Tim Niklas Herholz