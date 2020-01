Kipping expandiert: Harthas Gewerbegebiet wächst weiter

In Hörspielform erzählt der Schauspieler Thomas Darchinger am Harther Gymnasium die Geschichte von Solly Ganor – einem litauischen Juden, der von den Nazis in ein Konzentrationslager deportiert wurde und überlebte. Projekte wie diese sind wichtiger denn je, „kommen doch wieder vermehrt antidemokratische Forderungen zu Tage“, mahnt DAZ-Volontärin Vanessa Gregor.