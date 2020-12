Roßwein

Es wird funktionieren: Am morgigen Heiligabend können sich die Roßweiner ihre Christvesper auch im Fernsehen anschauen. Auf Roßwein-TV – das empfangen alle Kunden der Antennengemeinschaft auf ihren Geräten, also der überwiegende Teil der Bewohner – wird die von der Kirchgemeinde auf Video aufgezeichnete Christvesper ab 15 Uhr in Endlosschleife bis 21 Uhr zu sehen sein.

Aber auch alle anderen können sich die aufgrund der Corona-Pandemie und der momentan akut steigenden Fallzahlen nicht öffentliche Veranstaltung anschauen ohne die eigenen vier Wände verlassen zu müssen. Die Kirchgemeinde wird das Video unter www.kirche-rosswein-niederstriegis.de einstellen. Dazu einfach auf die Seite gehen und den entsprechenden Link anklicken.

Offen stehen wird die Marienkirche in Roßwein am Heiligabend dennoch. Von 15 bis 22 Uhr wird es zeitweilig auch Orgelmusik zu hören geben. In Niederstriegis wird die Kirch am Heiligabend von 10 bis 22 Uhr offen stehen. Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr wird es Kurzandachten geben. Und um 22 Uhr die Christnacht.

Der Vorstand der Kirchgemeinde Roßwein-Niederstriegis hatte sich einvernehmlich dazu entschieden, die Christvesper mit Rücksicht auf die besonders Situation nicht öffentlich stattfinden zu lassen.

Von Manuela Engelmann-Bunk