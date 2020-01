Was wird aus der Kirche, wenn die Mitglieder wegsterben? Der Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz in Sachsen liefert gerade ein anschauliches Beispiel: Seine Struktur ändert sich mit Jahresbeginn 2020 drastisch. Gleichzeitig geht Arnold Liebers als Superintendent in den Ruhestand. Er erzählt, welche Hoffnungen er in den Strukturwandel setzt.