Wahl in Hartha: Dr. Sven Petry nächster Superintendent für Leisnig-Oschatz

Leisnig/Hartha

Dr. Sven Petry, derzeit Pfarrer der Gemeinde Tautenhain, wird der neue Superintendent des Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz. Knapp 60 Geistliche sowie Laien aus dem Kirchenbezirk kamen zur Wahl am Mittwoch in die Stadtkirche von Hartha. Mit 42 Ja- und 12 Neinstimmen sowie vier Enthaltungen votierten die Anwesenden mehrheitlich für den 44-Jährigen, der momentan Pfarrer in Tautenhain ist.

Wahl mitten im Wandel

Vor der Wahl Mittwoch Abend hatte Petry die Gelegenheit, sich den Anwesenden vorzustellen. Dabei sprach er zum Thema „Unser Glaube im Dreieck zwischen Person, Kirchgemeinde und Großraumstruktur“. Pfarrerin Maria Beyer, die als Vorsitzende der Bezirkssynode zu der Zusammenkunft eingeladen hatte, erläutert dazu: „Dieses Thema wurde in einer Kommission eigens für Petrys Vorstellung ausgewählt. Gerade mit der neuen Struktur, in welche sich der Kirchenbezirk seit Jahresbeginn befindet beziehungsweise sich in den nächsten Jahren wandeln wird, müssen sich Geistliche wie Laien neu finden beziehungsweise verorten.“

Landeskirche votierte zuvor für Petry

Petry war der einzige Bewerber für das Amt. In dieses folgt er Arnold Liebers, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand ging. Die Ausschreibungen für die Stelle lief beim Landeskirchenamt bereits im vergangenen Jahr. Die Leitung der Evangelische Landeskirche Sachsens hatte dafür votiert, dass sich Petry als Anwärter im Kirchenbezirk vorstellen darf.

Bezirkssynode stimmte zu Amtsantritt ab

Dies geschah nun am Mittwoch zur Tagung der Bezirkssynode. Dabei handelt es sich um die Versammlung eines Gremiums aus Geistlichen sowie Laien. Diese kommen aus allen Gemeinden des Kirchenbezirks. Neben den Pfarrern stimmten auch die Kirchvorstände – und damit sehr viel mehr Laien als Geistliche - darüber ab, ob Petry die Amtsnachfolge von Liebers antreten soll.

Umbau vor Umzug nach Leisnig

Dr. Sven Petry, derzeit Pfarrer in Tautenhain, wird nun mit seiner Familie, zu welcher sechs Kinder gehören, in die Wohnung in der Suptur in Leisnig einziehen. Dafür sind unter anderem dort noch Vorbereitungen nötig. Diese sollen, so der Plan, in den Sommerferien abgeschlossen werden, damit vor Schuljahresbeginn der Umzug erfolgen kann.

Von Steffi Robak