Kirchen in der Region Oschatz zu: Pfarrer predigen übers Internet

Region Oschatz

Am Sonntag zum Gottesdienst in die Kirche: Die Christen in der Region Oschatz müssen vorerst auf dieses lieb gewonnene Ritual verzichten. Wegen der Corona-Epidemie untersagt Sachsen Zusammenkünfte in Kirchen. „Dies ist ungewohnt und auch schmerzhaft, dass das gemeinsame Gebet und das Singen nicht mehr sein kann“, sagt Christof Jochem. Als Leiter der zum Jahresanfang neu gebildeten Kirchgemeinde Oschatzer Land ist der Pfarrer für 7000 Gemeindeglieder und 45 Kirchen zuständig.

Mini-Gottesdienst via Internet

Die Christen sollen dennoch nicht gänzlich auf ihre Gottesdienste verzichten müssen. Vorreiter in dieser Beziehung ist Daniel Senf, der Pfarrer im Kirchspiel Zschortau (bei Delitzsch im Landkreis Nordsachsen). Er hat am vergangenen Sonntag erstmals einen Mini-Gottesdienst via Internet durchgeführt. Etwa 20 Zuschauer waren am Ende bei der kleinen Andacht dabei, die bei Instagram live übertragen wurde.

Gottesdienst der Landeskirche im Live-Stream

In der Kirchgemeinde Oschatzer Land denkt Pfarrer Jochem über ähnliche Angebote nach. „Es sollen auch gottesdienstliche Elemente für die nächste Zeit folgen – Audio oder Video – um Kontakt zu halten und vertraute Stimmen und Gesichter zu hören und zu sehen“, kündigt er an. Auf der Website kirche-oschatz.de wird zu Beispiel am morgigen Sonntag angeboten, ab 11 Uhr einen Gottesdienst der Landeskirche im Live-Stream verfolgen zu können. Und eine Stunde vorher werden die Christen eingeladen, das Taufgedächtnis zu Hause zu feiern – bei Kerzenschein. „Dann sind wir alle verbunden, auch wenn wir uns nicht treffen können“, heißt es da.

Speziell für Kinder Online-Angebote

Pfarrer Jochem kündigt zudem an, dass speziell für Kinder die Online-Angebote ausgebaut werden sollen. „Gertrud-TV“ und „Spurensuche für Kinder“ gibt es auf der Oschatzer Kirchen-Seite bereits.

Beerdigungen im kleinen Rahmen im Freien

Von den Einschränkungen sind nicht nur die Gottesdienste, sondern auch die Beerdigungen betroffen. Da Kirchen und Trauerhallen gesperrt sind, finden Beerdigungen laut Pfarrer Jochem „im kleinen Rahmen im Freien statt“.

Die Seelsorge wird auf telefonische Gespräche reduziert. Und wie mit den im Frühjahr anstehenden Konfirmationen umgegangen wird, ist derzeit unklar. „Noch keine definitive Aussage möglich“, sagt Jochem zu den Feierlichkeiten, mit denen jugendliche Christen in die Gemeinde der Erwachsenen aufgenommen werden.

Videobotschaft auf youtube

Auch in der katholischen Kirche hat es vor einem Jahr eine Fusion gegeben. Zur neuen Großpfarrei St. Barbara in Riesa (reichlich 3000 Gemeindeglieder) gehört seitdem auch die Pfarrei St. Hubertus in Wermsdorf mit ihren Kirchen in Oschatz, Wermsdorf und Mügeln. Auch hier sind öffentliche Gottesdienste vorerst verboten. Als Ersatz sollen Pfarrer Markus Scholz und Gemeindereferent Matthias Demmich im wöchentlichen Wechsel eine Videobotschaft auf youtube veröffentlichen, die auf der Homepage kath-kirche. riesa.de eingebunden wird. Die Erstkommunionfeiern in Riesa am 26. April und Großenhain am 10. Mai müssen wahrscheinlich verschoben werden.

Von Frank Hörügel