Kirchenasyl in Grünlichtenberg: Waldheimer Gotteshaus ist noch eine Großbaustelle

Waldheim/Grünlichtenberg

Noch steht das Gerüst im Schiff der Waldheimer Kirche. Aber nicht mehr lange. „Alle weiteren Arbeiten sind in einer Höhe, die man auch ohne Gerüst oder von einem kleinen Rollgerüst aus erledigen kann“, sagt Pfarrer Reinald Richber.

Es sind die Restauratoren aus Leisnig, die in der Waldheimer Kirche die großen holzvertäfelten Flächen wieder wie neu erstrahlen lassen. Einfach frische Farbe draufstreichen – das ist zu kurz gegriffen, um diese Arbeiten zu beschreiben. Zwischen 1829 und 1842 wurde die Waldheimer Stadtkirche gebaut. In dieser Fassung will sie die Gemeinde wieder hergerichtet wissen. Das Waldheimer Gotteshaus soll wieder glänzen im schlichten Klassizismus.

Glücklicherweise, so der Pfarrer, mussten die Fachleute größtenteils kein neues Blattgold auftragen. Es reichte aus, die vergoldeten Kanten lediglich aufzuarbeiten.Trotzdem glänzt es wie frisch vergoldet. Und viele Flächen sind wieder weiß. Bis Ostern soll die Kirche fertig restauriert sein. Derweil hofft die Gemeinde, auch das Geld für das Gestühl zusammen zu bekommen. Denn die Kirchbänke brauchen dringend einen Schliff und frischen Anstrich.

Die Gläubigen gehen derzeit nach Grünlichtenberg zum Gottesdienst – haben dort sozusagen Kirchenasyl. Etwa 20 Gottesdienst-Besucher zählt Pfarrer Richber dort und schätzt, dass viele Waldheimer auf den Kirchgang verzichten. Grünlichtenberg ist ja nun auch nicht gerade der nächste Weg. Darum bietet Pfarrer Richber nun auch eine Andacht im Waldheimer Gemeindesaal an. Ihm war es ein besonderes Anliegen, dass der hebräische Gottesname wieder seinen Platz in der Gloriole gefunden hat. Ihn hatten mit großer Wahrscheinlichkeit die Nazis 1934 in ihrem bescheuerten und verbrecherischen Bestreben, alles Jüdische in Deutschland zu entfernen, die hebräischen Buchstaben über dem Altar aus der Kirche reißen lassen. Übrigens der Altar: Hier lag vor dem Beginn der Bauarbeiten eine Art Teppich drauf. Bis auf den Boden hing dieser Jahresweiser durch das Kirchenjahr und verdeckte die goldene Jesus-Inschrift. Das soll künftig nicht mehr geschehen.

Wir die Kirche, wenn alles klappt, bis Ostern fertig, so dauert die Sanierung der Orgel länger, als geplant. So machte Corona auch den Orgelbauern zu schaffen. Kirche und Orgel in einem Rutsch sanieren zu können, war ein Verdienst der mittelsächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann.

So hat sie den Antrag auf Fördergeld beim Freistaat begleitet, beim Landesdenkmalamt vorgesprochen. Dadurch fließen jetzt aus dem Landesprogramm Denkmalpflege 120 000 Euro nach Waldheim. Kirchenvorstand und Förderverein sind heilfroh, die Kirche jetzt auch innen wieder auf Vordermann bringen zu können – in einem Atemzug mit der Orgelsanierung, für die die Förderung bereits bewilligt war. Erst Orgel dann Kirche wäre zudem auch eine ungünstige Abfolge der Arbeiten. Das frisch sanierte Großinstrument hätte staubintensive Bauarbeiten schlecht vertragen. So wird nun erst die Kirche und dann Orgel fertig, die dann gleich in einem sauberen Umfeld stehen wird.

Von Dirk Wurzel