Kita Kiebitz: Mehr Platz, mehr Freiräume

Kiebitz

Ein halbes Jahr Bauzeit und etliche Umzugskartons später sind die Sonnenkinder endlich angekommen. Seit Ende September können Erzieherinnen und Kinder die fertiggestellten Räumlichkeiten nutzen. Bis dahin fehlte die Betriebserlaubnis. Seitdem hat sich der Alltag in der Kindertagesstätte „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz verändert – zum Besseren. Mehr Platz, mehr Freiräume, modernisierte Einrichtung. Die unvermeidbaren Einschränkungen während der Bauphase haben sich gelohnt. „Und selbst die waren kein Problem. Die Bauarbeiter haben auch mal am Wochenende gearbeitet, weil es bei laufendem Betrieb nicht anders ging“, erinnert sich Hausleiterin Kati Staats. Zweimal musste die gesamte Kita ausziehen. Einmal sogar für eine ganze Woche. Da wurden aus den beiden Kindertagesstätten in Kiebitz und Ostrau plötzlich eine.

Wohnung verschwindet

All das hat sich gelohnt, sind sich alle einig. Gestern durften Besucher das umgebaute Gebäude begutachten. Im Obergeschoss der Kita entstanden aus einer früheren Wohnung und dem bereits vorhandenen Sportraum zwei neue Gruppenräume, ein großes Bad und ein Mehrzweckraum. Dazu bekamen die Erzieher ein Büro und eigene Toiletten.

Die Kindergartenkinder zogen nach oben. Bisher teilten sie sich den Platz im Erdgeschoss mit den Krippenkindern. „Jetzt ist ein ganz anderes Arbeiten möglich“, weiß Kati Staats. Teiloffen nennt sich das und bedeutet, dass beide Kindergartengruppen jeweils ihren eigenen Gruppenraum haben, allerdings miteinander verbunden. „Die Kinder können in beiden Räumen spielen, sich verteilen. Trotzdem gibt es Aktivitäten, die die Gruppen für sich allein machen.“ Bisher war Platz für 23 Kindergarten-Kinder. Nach dem Umbau hat sich die Kapazität auf 38 erhöht.

Betreuungskapazität verdoppelt

In der Krippe sieht das ähnlich aus. Die Zahl der Kleinsten war auf sieben beschränkt, jetzt können bis zu 22 Krippenkinder aufgenommen werden. „Wir wachsen stetig, auch das Personal.“ Vier Erzieherinnen betreuen die derzeit knapp 30 Knirpse. Da die Zahl der Kinder in den nächsten Monaten und Jahren steigen wird, werden auch mehr Erzieherinnen eingestellt.

Die kleinen Kita-Kinder bis drei Jahre haben ihr Reich im Erdgeschoss jetzt ganz für sich. Zwei Gruppenräume stehen zur Verfügung, ebenso zwei Schlafräume. „Noch benötigen wir alles nur einmal“, erklärt Kati Staats, die die Kita-Außenstelle in Kiebitz leitet. Und auch im vorderen Außenbereich, der zur Straße hin, hat sich etwas getan. Ein runder Sandkasten, Hochbeete und ein Barfußpfad wurden dort angelegt. Letzteren wollen die Erzieherinnen allerdings erst nach dem Winter fertigstellen und befüllen. „Das lohnt sich jetzt nicht mehr“, so Staats.

Maßnahme teurer als geplant

Die Gesamtkosten für die Umbauarbeiten im „Haus der Sonnenkinder“ wurden mit 284 100 Euro veranschlagt. Die konnte man nicht ganz halten, erklärte Gemeindeoberhaupt Dirk Schilling ( CDU) schon im Juni. Beispielsweise musste der Auftrag für die Heizung erweiter werden. Die Gemeinderäte haben die exakte Kostenaufstellung, die derzeit von der Verwaltung bearbeitet wird, in ihrer nächsten Sitzung im November auf dem Tisch.

Von Stephanie Helm