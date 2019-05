Kiebitz

Die Sanierung der Kindertagesstätte „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz biegt auf die Zielgeraden ein. In vier Wochen soll alles fertig sein, so der Wunsch von Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Der Gemeinderat hat nun mit der Vergabe der Arbeiten an den Außenanlagen den letzten Schritt eingeleitet.

Und dieser wird auch für die Öffentlichkeit deutlich sichtbar sein. Denn das Kita-Gelände soll teilweise öffentlich genutzt werden. Der frühere Garten an der Südspitze des Areals soll zu einer Begegnungsstätte mit Bänken und Bepflanzung werden. Dafür wird ein neuer Pflasterweg mit Beleuchtung angelegt, ein grüner Zaun wird aufgestellt, ebenso Papierkörbe. So könnte das Haus für die jüngste Generation in Kiebitz zum Treffpunkt für die älteste werden.

Kinder können gärtnern

Für das nur den Kindern und Erziehern vorbehaltene Gelände haben sich die Planer in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern von Kita-Leiterin Andrea Winkler ebenfalls einiges einfallen lassen. So wird es neben einem Barfußpfad und einem neuen Sandkasten auch mehrere Hochbeete in verschiedenen Höhen von 40 bis 70 Zentimetern geben. Darin können die Kindergartenkinder erste Erfahrungen im Gärtnern machen und eigene Blumen, Kräuter und Gemüsesorten anbauen. Auch hier werden neue Wege und ein Zaun angelegt.

Bei den Kosten spart die Kommune im Vergleich zur Schätzung rund 6.000 Euro ein. Für knapp 34.000 Euro vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag an das Baugeschäft Peter Sprößig aus Ostrau.

Von Sebastian Fink