Kita-Plätze in Hartha sollen teurer werden

Hartha

Am Donnerstagabend ist es wieder soweit – die allmonatliche Stadtratssitzung steht an. Dieses Mal soll unter anderem über eine Anpassung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten entschieden werden.

Noch im letzten Jahr habe man auf eine Erhöhung der Beiträge verzichtet. Nun müsse die Anpassung jedoch umgesetzt werden, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze.Die Beschlussvorlage sieht eine Erhöhung der Beiträge für Krippenplätze von derzeit 213 Euro auf 243 Euro monatlich und pro Krippenplatz vor. Auch die Preise für Hortplätze sollen angehoben werden: Bei einer fünfstündigen Betreuung von 58 Euro auf 65 Euro, bei einer sechsstündigen Betreuung von 69 auf 77 Euro.Freuen dürfen sich hingegen die Eltern von Kindergartenkindern. Sie würden im kommenden Jahr, sollte die Beschlussvorlage angenommen werden, 121 Euro anstatt 123 Euro zahlen.

Die Kinderbetreuung sei insgesamt teurer geworden. So habe sich zum Beispiel der Betreuungsschlüssel für Kindertagesstätten geändert. Es bedürfe nun mehr Personals für die Kinderbetreuung. Auch habe man in manchen Einrichtungen in den Brandschutz investieren müssen. Das alles schlägt sich in den Kosten für die Eltern nieder.

Zudem soll am Donnerstag abschließend über die Auftragsvergabe für die Verlegung von Glasfaserkabeln in Hartha entschieden werden.

