Kita-Sanierung in Kiebitz kostet deutlich mehr

Kiebitz

Sichtlich erleichtert las Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) den Beschluss zu der um einiges teurer ausgefallenen Sanierung in der Kindertagesstätte „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz vor. „Ich hatte mehr Gegenwind erwartet“, sagte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Ursprünglich vergaben die Gemeinderäte Aufträge in Höhe von rund 284.000 Euro. Tatsächlich stehen auf den Rechnungen nun aber knapp 321.000 Euro zu Buche. „Im Vergleich zum Kostenplan, der uns im Januar 2018 vorlag, ist die Summe um 12,9 Prozent gestiegen“, erläuterte das Gemeindeoberhaupt. Konkret bedeutet das: Die Kita-Sanierung ist um rund 36.700 Euro teurer geworden.

Kosten verdreifacht

Schon in den vergangenen Ratssitzungen waren die gestiegenen Kosten immer mal wieder Thema. Oft sorgte das für so große Verwirrung, dass zwischenzeitlich auch die beiden Planerinnen Annett Fischer und Sabine Gohlke vor Ort waren, um die Erhöhungen zu erläutern. Demnach schlug beispielsweise die Heizung mit einer fast dreifachen Steigerung von erst 7.800 auf 30.000 Euro zu Buche, weil sich herausstellte, dass die Heizungstanks gewechselt werden mussten. Ähnlich sah es in Sachen Elektronik aus: Dort standen plötzlich 30.000 Euro statt geplanter 10.100 Euro auf der Agenda.

„Der Bau wurde auch deswegen teurer, weil währenddessen Vorschläge der Nutzer kamen, die ihre Wünsche äußerten. Das hätte von den Planerinnen vorher nicht gesehen werden können“, erklärte Dirk Schilling. „Die Planung hätte nicht detaillierter sein können.“

Massiver Schimmelbefall

Da es sich bei dem Gebäude um einen Altbau handelte, brachte auch diese Tatsache einige Überraschungen mit sich. So musste beispielsweise der Putz am Giebel aufgrund massivem Schimmelbefalls komplett entfernt werden. „Ich will keine Mehrkosten entschuldigen, aber so etwas lässt sich nicht vorhersehen“, so Schilling weiter.

Den einzigen Vorwurf, den sich die Gemeindeverwaltung gefallen lassen müsse, räumte Schilling selbst ein: „Eigentlich lassen wir Nachträge zwischendurch von den Gemeinderäten beschließen.“ Das sei hier nicht passiert, und doch hielt die Verwaltung die Ratsmitglieder immer auf dem neusten Stand. „Sie waren immer über die Kostenerhöhungen informiert“, so das Gemeindeoberhaupt weiter. Denn mit jeder Beschlussfassung einer Einzelmaßnahme wäre mehr Zeit ins Land gegangen. „Wir haben immer das wirtschaftlichste Angebot gewählt“, versicherte Schilling. „Wir haben auch keine luxuriösen Sachen in Auftrag gegeben, sondern ausschließlich im Sinne der Nutzung.“

„Die Mehrkosten haben sich gelohnt“, findet Bernd Sonntag ( Die Linke). Er schaute sich die Kiebitzer Kindertagesstätte nach den Umbauarbeiten an. „Da wurde eine wunderbare Einrichtung geschaffen.“ Die Gemeinderäte beschlossen die Kostenfeststellung – ohne Gegenstimmen.

Mehrkosten nicht förderfähig

Gedeckt wird die Summe aus den ländlichen Zuweisungen des Freistaates. Über drei Jahre lang erhält die Gemeinde jährlich 70.000 Euro zur freien Verwendung zur Stärkung des ländlichen Raums. Ein Teil davon wird nun zur Deckung der Mehrkosten genutzt, denn die sind nicht förderfähig, erklärt Dirk Schilling. Wohingegen die geplanten Kosten für die Sanierung mittels der Leader-Förderung gedeckt werden konnten. Ursprünglich zu 80 Prozent, doch wegen der höher ausgefallenen Kosten unterm Strich nur noch zu 70 Prozent. Ein Glücksfall, wie das Gemeindeoberhaupt betont. Denn ursprünglich werden solche Maßnahmen über das Schul-Invest-Paket gefördert. Dort aber nur mit 50 Prozent.

Von Stephanie Helm