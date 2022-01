Kita-Software soll Arbeitsabläufe in Großweitzschen vereinfachen

Großweitzschen

Die Gemeinde Großweitzschen will eine Kita-Software anschaffen. Damit soll der tägliche Arbeitsalltag für die drei Kindereinrichtungen der Gemeinde aber auch für die Verwaltung vereinfacht werden. Bisher herrscht in Sachen Kindereinrichtungen eine regelrechte Zettelwirtschaft in Großweitzschen. Für jede der drei Einrichtungen gibt es eigene Listen, eigene Dateien und das in unzähliger Ausführung. In Zukunft – und mit Hilfe einer dafür gemachten Software – soll das anders laufen. Einfacher, besser.

Personalabgang kompensieren

„Wir haben so, wie es jetzt läuft, ein erhöhtes Fehlerpotenzial“, erklärt Hauptamtsleiterin Denise Lange. Noch dazu kommt der enorme Zeitaufwand. Denn die Abläufe beanspruchen Kapazitäten in den Kindereinrichtungen selbst und in der Verwaltung. Nicht nur im Hauptamt beschäftigt man sich damit, sondern auch in der Kämmerei. Will man es auf eine Stundenzahl herunterbrechen, könnte man sagen: ein Mitarbeiter allein ist nur damit beschäftigt, sich um Datensätze, Personaleinsätze, Abrechnungen rund um die Kindertagesstätten und Hort zu kümmern. Das will man sich in Großweitzschen sparen. Auch, weil ein Personalabgang in der Verwaltung bevorsteht. Die Software könnte diese dann fehlende Arbeitskraft kompensieren. Das ist auch der Grund dafür, warum die Gemeinde die Kita-Software jetzt anschaffen will. Weil der Haushaltsplan für das aktuellen Jahr noch nicht fertiggestellt ist, muss für die Anschaffung finanziell vorgegriffen werden. Die Gemeinderäte von Großweitzschen müssen dafür grünes Licht geben.

Abläufe vereinfachen

Drei Angebote lagen in der Gemeindeverwaltung vor. Drei verschiedene Anbieter, drei unterschiedliche Softwares. Zwischen 4700 und 9000 Euro sollen sie kosten. Das günstigste Angebot von der Firma FuxMedia GmbH stellte sich auch als das praktikabelste Angebot heraus. Die sogenannte FuxKids-Software bündele all die Vorteile, die für die Großweitzschener Verwaltung wichtig sind. „Wir können in der Software alle drei Einrichtungen bündeln. Sowohl die Einrichtungen selbst als auch die Verwaltung kann gleichermaßen darauf zugreifen“, erklärt Denise Lange. „Die Daten der Kinder können auf diese Weise von der Krippe bis zum Hort angelegt und bearbeitet werden. Dienstpläne können tagesaktuell erstellt werden und auch die Abrechnung der Elternbeiträge läuft dann nur noch über eine Schnittstelle.“ Noch tippen die Mitarbeiter der Verwaltung für jedes der insgesamt 200 betreuten Kinder jeden einzelnen Posten einzeln ein. Die FuxKids-Software hat man sich zuvor in der Verwaltung und den Kindereinrichtungen angeschaut und in einer Demo-Version erprobt. Kämmerin Elke Görs holte zudem die durchweg positiven Erfahrungsberichte von anderen Kommunen ein, die schon mit dieser Software arbeiten.

Technische Voraussetzungen gegeben

CDU-Gemeinderat Sven Krawczyk wollte wissen, ob die technischen Voraussetzungen für Nutzung einer solchen Software überhaupt gegeben sind. „Wir haben für die Kindertagesstätten in Großweitzschen und Mockritz Fördermittel in Höhe von 7000 Euro erhalten. Davon bekommen die Einrichtungen Laptops, Digitalkameras und alles Nötige für die Einrichtung eines stabilen Netzwerks.“ Mit Hilfe des Bauhofs sollen in den nächsten Wochen die dafür notwendigen Kabel gezogen und verlegt werden, erklärte die Kämmerin. Gemeinderatsmitglied Sascha Suhr (Die Linke) hakte in Sachen Datenschutz nach. Doch Hauptamtsleiterin Denise Lange konnte Entwarnung geben. Die dafür notwendigen Unterlagen liegen allesamt vor und wurden auch schon geprüft.

Bauchschmerzen bei Haushaltsvorgriff

Für rund 4700 Euro zusätzlich der jährlichen Wartungs- und Service- sowie den vorerst einmaligen Schulungskosten soll die Kita-Software Großweitzschen auf einem modernen Stand bringen. Doch der Haushaltsvorgriff sorgt bei einigen Gemeinderäten für Bauchschmerzen. „Wir verlieren den Überblick“, gab Thomas Philipp (Freie Wähler) zu Bedenken. Die Anschaffung der Kita-Software ist nicht die einzige, die die Gemeinde ohne fertigen Haushaltsplan tätigen will. Auch Susann Munz (CDU) hätte es lieber gesehen, die Kita-Software erst dann anzuschaffen, wenn klar ist, wie es um die finanzielle Lage der Gemeinde in diesem Jahr steht. Doch weil die Zeit drängt und der Personalabgang kurz bevorsteht, gab die Mehrheit der Gemeinderäte ihre Zustimmung. Aus den Reihen der CDU enthielten sich zwei Mitglieder, Susann Munz stimmte dagegen.

Von Stephanie Helm