Lüttewitzer Kita: „Waldspatzen“-Aula wird Kinderparadies

Lüttewitz/Zschaitz

Steigende Geburtsraten und Zuzug aus anderen Städten und Gemeinden lassen die Zahl der zu betreuenden Kinder in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig in die Höhe schnellen. Bereits im vergangenen Jahr entstand ein neuer Gruppenraum in der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz. Dafür musste der Mehrzweckraum weichen. Ein neuer soll nun im oberen Bereich des Kita-Gebäudes entstehen.

Lange Liste

Geplant ist, die Aula der Kindertagesstätte umzunutzen. Bei einer Begehung mit der Unfallkasse Sachsen wurden notwendige Änderungen festgestellt. So müssen die Holzbalken bis auf zwei Meter gerundet, fehlende Absturzsicherungen an den Fenstern angebracht und Steckdosen mit Kindersicherungen versehen werden. Auch ein innenliegender Sonnenschutz soll ans Panoramafenster angebracht werden.

Eilbeschlüsse

Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) vergab nun die Aufträge für das Vorhaben. Aufgrund der Corona-Krise und den damit ausgefallenen Gemeinderatssitzungen fielen die entsprechenden Beschlüsse im Eilverfahren. So müssen die Türen mit Klemmschutz nachgerüstet werden. Ein Türelement muss komplett ausgetauscht werden. Die vorhandenen Holzstützen beziehungsweise -binder ragen in den Raum. Außerdem soll ein textiler Prallschutz angebracht oder aber die Kanten abgerundet werden.

Alles in allem werden die notwendigen Arbeiten rund 2.900 Euro kosten. Die Tischlerei Landgraf aus Döbeln bekam den Zuschlag. Außerdem beauftragte das Gemeindeoberhaupt einen Elektriker, um für rund 400 Euro alle notwendigen Elektroarbeiten zu erledigen. Auch der Sonnenschutz muss montiert werden.

Kindgerechte Fluchttreppe

Und auch die Fluchttreppe am Gebäude der Lüttewitzer Kindertagesstätte muss weichen. Bislang ist am Gebäude eine gewendelte Außentreppe oder auch Spindeltreppe angebracht. Sie dient als zweiter Rettungsweg. Weil die Treppe jedoch nicht kindgerecht ist, muss ein Ersatz her. Eine für Kinder besser geeignete gerade Treppe soll montiert werden. Die notwendigen Betonarbeiten für die Fundamente übernimmt das Baugeschäft Konrad aus Zschaitz. Die Auftragssumme beläuft sich auf zirka 1.700 Euro. Die Treppe an sich wird von der Firma Schmiede – Metallbau Brauner aus Waldheim gebaut. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 24.500 Euro.

Hortanbau als nächstes

Mit den Umbauarbeiten und dem Tausch der Räumlichkeiten stieg die Kapazität der zu betreuenden Kinder von 88 auf 119. Der nächste große Akt ist nun der Hortanbau, den die Gemeinde bis zum Schuljahresbeginn im September fertig gestellt haben will.

Von Stephanie Helm