Zschaitz

Jetzt wird es ernst mit dem Umbau der Kindertagesstätte Waldspatzen in Zschaitz-Lüttewitz: Der Gemeinderat hat die Aufträge für fünf Gewerke zur Einrichtung eines neuen Gruppenraums inklusive Waschraum vergeben. Gebaut werden soll über den Sommer.

Noch in dieser Woche ist die erste Beratung zum Bauablauf geplant, den die Ostrauer Bauamtsleiterin Angelika Riedel für die Zschaitzer begleitet. „Wir fangen erstmal mit einem Gruppenraum an. Der spätere Anbau am Hort ist noch in Planung“, sagt sie.

Mehrkosten von 9.000 Euro

Im ersten Schritt investiert die Gemeinde Zschaitz-Ottewig nun rund 60.000 Euro in die Kita. Knapp 39.000 Euro fließen in die reinen Bauarbeiten. Dazu kommen Planungskosten von 8.650 Euro sowie 13.200 Euro für neue Ausstattung wie Stühle, Tische, Regale, Handtücher und was sonst noch so alles für den neuen Gruppenraum gebraucht wird. Dieser Auftrag ging an die Handwerk Handels GmbH in Apolda.

Die Bauarbeiten wurden fünf Gewerke unterteilt und an verschiedene Firmen vergeben. Dabei kamen insgesamt Mehrkosten von rund 9.000 Euro im Vergleich zur Plansumme heraus. Besonders der Trockenbau, Heizungs- und Sanitär- sowie Elektroinstallation wurden teurer.

Wenige Angebote von Firmen

Grund dafür sei die hohe Auslastung der Firmen, die auf die Ausschreibung der Gemeinde zum Teil gar nicht erst reagiert hätten, wie Bürgermeister Immo Barkawitz den Gemeinderäten erklärte. „Wenn es nicht für die Gemeinde gewesen wäre, hätte ich auch kein Angebot abgegeben“, sagte Kerstin Konrad, deren Baugeschäft den Zuschlag für den Trockenbau bekam, der 12.000 Euro kostet.

Die Fliesenlegerarbeiten übernimmt Bert Hofmann aus Präbschütz für 3.000 Euro und damit sogar 500 Euro weniger als geplant. Maler- und Bodenarbeiten werden für 3.580 Euro von Sven Thalmann aus Großweitzschen übernommen. Die Heizungs- und Sanitärinstallation ging für 13.750 Euro an die Heizungstechnik Waldheim, die Elektroinstallation für 6.250 Euro an Axel Schüller aus Zschaitz.

14 neue Plätze

Durch den Umbau der Kita sollen 14 neue Betreuungsplätze entstehen, die durch die steigenden Geburtenzahlen und Zuzüge notwendig werden. Aktuell arbeitet die Einrichtung an der Kapazitätsgrenze. Ohne den Umbau wäre die Betriebserlaubnis in Gefahr.

Von Sebastian Fink