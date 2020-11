Kita in Ostrau: Hellhörige Gruppenräume bekommen Schallschutz

Ostrau

In Sachen Schallschutz wird in der Ostrauer Kindertagesstätte nachgerüstet. Drei Gruppenräume sind besonders schallempfindlich. Das hat übrigens nichts mit besonders lauten Kindern zu tun, betont Einrichtungsleiterin Andrea Winkler. Sondern viel mehr mit der Raumakustik. „Nachdem unsere Kita in Kiebitz umgebaut wurde, haben wir den Unterschied ganz deutlich gemerkt“, sagt Andre Winkler. Die Räume im dortigen Obergeschoss sind mit Schallschutzdecken versehen. „Deshalb haben wir uns das auch für unsere Ostrauer Einrichtung gewünscht. Damit soll die Erzieher- und Kindergesundheit deutlich verbessert werden.“

Hellhörige Gruppenräume

Die drei Räume, die jetzt mit einer Schallschutzdecke als Unterhangdecke versehen werden sollen, sind sehr hellhörig. Auf den insgesamt 150 Quadratmetern befindet sich das Reich der Kindergartenkinder.

Bei den Schallschutzdecken, für die die Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung grünes Licht gaben, handelt es sich um Mineralfaserplatten in Leichtbauweise. Im selben Atemzug werden die Deckenleuchten in den Gruppenräumen durch LED-Panelleuchten ersetzt. Die Firma Jens Schulze – Trocken und Innenausbau aus Großweitzschen übernimmt die Arbeiten rund um die Schallschutzdecken. Die Kosten hierfür: rund 5 900 Euro. Um die Elektroarbeiten kümmert sich die Firma Elektro Roßwein für rund 3 600 Euro.

Ganz ähnliches passierte auch schon in der Ostrauer Grundschule. Auch dort war die Nachrüstung von Schallschutzdecken nötig. Allerdings in den Gängen des Gebäudes.

Förderprogramm ausgeschöpft

Einen Großteil des Geldes bekommt die Gemeinde Ostrau aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ gefördert. 75 Prozent der Gesamtsumme wird so übernommen.

In den letzten Jahren profitierte die Gemeinde schon öfters aus diesem Förderprogramm. Zum Jahresende werden alle davon realisierten Projekte und Vorhaben endgültig abgeschlossen sein. „Man ist mal froh, wenn was abgeschlossen ist. Und wir haben die Gelder vollkommen und sinnvoll ausgeschöpft“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Unter anderem wurden mit Hilfe des Förderprogramms Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehren in Rittmitz und Schrebitz angeschafft und diverse Schäden vom Hochwasser 2013 konnten damit auch behoben werden.

Von Stephanie Helm