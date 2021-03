Kitas in Mittelsachsen müssen wieder schließen

Mittelsachsen/Region Döbeln

Ab Montag müssen im Landkreis Mittelsachsen die Kindertageseinrichtungen wieder schließen. Ausgenommen sind Angebote der Kindertagespflege. Es soll eine Notbetreuung angeboten werden. Hintergrund ist der Inzidenzwert. Dieser liegt in Mittelsachsen fünf Werktage in Folge über dem Wert von 100. Unter diesen Umständen schreibt die derzeit geltende sächsische Coronaschutz-Verordnung eine Schließung der Kindertagesstätten vor. Die Schulen betrifft es nicht, weil ab Montag Ferien sind.

Notbetreuung

Eine Notbetreuung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn beide Personensorgeberechtigten (oder der alleinige Personensorgeberechtigte) in einem systemrelevanten Beruf tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert sind. Für bestimmte Berufsgruppen genügt es, wenn nur einer der Personensorgeberechtigten in einem systemrelevanten Bereich beruflich tätig ist. Die Liste zu den Berufen und ausführliche Informationen gibt es auf der Internetseite des Freistaates.

Elf beatmete Patienten

Das Gesundheitsamt meldet 132 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl auf 17158. Davon entfallen 3 447 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+34), 7 120 auf den Altkreis Freiberg (+45) und 6 591 auf den Altkreis Mittweida (+53). Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut RKI bei 155,2 (+17,7). In den Krankenhäusern werden 44 Covid 19-Patienten behandelt (-2), davon elf beatmet (+2). Die Zahl der Todesfälle steigt um einen auf 591.

Von daz/obü