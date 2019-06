Döbeln

In seinem kleinen Häuschen am See in der Dahlener Heide hat Klaus Hajek seinen Ruhepol gefunden. Der Gründer und langjährige Vorsitzende des Döbelner Stadtwerberinges feierte am Sonnabend im Academixer-Keller in Leipzig seinen 80. Geburtstag. Die Mitglieder des Stadtwerberinges und Grit Neumann, die heutige Vorsitzende, gratulierten ihm. Klaus Hajek ist bis heute Mitglied des Stadtwerberinges und war auch nach seinem Rückzug von der Vereinsspitze noch lange im Vorstand des Vereins aktiv.

Erste Schritte im Einzelhandel

Angefangen hat er nach der Schulzeit mit einer Lehre im Einzelhandel. 1963 übernahm der Kaufmann seinen Ausbildungsbetrieb und baute ihn zu einem der führenden Anbieter für Eisenwaren aus. Nach der Wende betreibt er seinen Eisenwaren- und Werkzeughandel, den er 1993 an seinen Sohn übergibt. Parallel baut er ein Sporthaus an der Bäckerstraße auf, das er 2001 verkauft. 2007 will er es noch einmal wissen: Mit 67 Jahren wird er im Februar 2007 Wirt des Döbelner Ratskellers. Damit es weiter geht im ersten Haus am Platz, übernimmt er es für zwei Jahre gemeinsam mit Andrea Köhler. Später folgen Lars Lemke und für kurze Zeit ein Italiener als Wirte des Ratskellers. Seit 2017 steht er leer.

Fit im Ruhestand

Klaus Hajek denkt heute gern an die Zeit zurück, als der Einzelhändler als Stadtrat der Freien Wähler in die Lokalpolitik ging und auf Anraten aus der Partnerstadt Unna die Interessenvertretung der Döbelner Innenstadthändler gründete. Aus damals neun Gründungsmitgliedern sind heute mehr als 50 Vereinsmitglieder geworden, die sich wie Klaus Hajek für eine lebendige und geschäftige Innenstadt einsetzen. Klaus Hajek fährt heute täglich Rad und übt sich im Stand Up Paddeling auf dem Dammmühlenteich. Einmal pro Woche zieht es ihn nach Döbeln.

Von Thomas Sparrer