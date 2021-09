Kleine Gemeinde  – große Rolle: Weshalb Kriebstein beim Seebühnen-Umbau sehr wichtig ist

Kriebstein

Der Hafen ist fast fertig. Aber was wird mit der Kriebsteiner Seebühne? Auch für diese gab es Pläne: Sonnensegel, neue Toiletten, mehr Zuschauerplätze. Der Rat der Gemeinde Kriebstein hat nun einen weiteren wichtigen Schritt getan, um diese Pläne umzusetzen. Er beschloss einstimmig, dass die Gemeinde Kriebstein den zehnprozentigen Eigenanteil bezahlt, der für die Förderung des insgesamt rund 3,4 Millionen Euro teuren Vorhabens notwendig ist.

Der Seebühnen-Umbau ein Projekt des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre mit seinen Mitgliedern Landkreis Mittelsachsen, Stadt Mittweida und Gemeinde Kriebstein. Wieso bezahlt nun die klamme Gemeinde den Eigenanteil? Eben weil sie klamm ist. „Die Regelförderung für ein solches Projekt beträgt 45 Prozent. Wenn der Antragsteller aber eine Haushaltsnotlage nachweisen kann, steigt die Förderquote auf 90 Prozent“, erläuterte Marko Käselitz von der Saxonia Standortentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH. Dieses Gemeinschaftsunternehmen des Landkreises und der Stadt Freiberg hilft dem Zweckverband, das Vorhaben Seebühnen-Umbau zu realisieren.

„Das Projekt ist Seebühne ist vollumfänglich das, was das Förderprogramm abdeckt“, sagte Marco Käselitz. Auch diese Pläne für die Freiluftspielstätte, die überwiegend das Mittelsächsischen Theater nutzt, sind auf den Einsatz der mittelsächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann und den Mittweidaer Oberbürgermeister Ralph Schreiber zurückzuführen.

Nun will Kriebstein rund 280000 Euro Eigenanteil zahlen. Geld wird im Haushalt durch ein storniertes Projekt frei: Der Umbau der Rollsportanlage in Kriebethal. „Da haben wir jetzt den Ablehnungsbescheid auf unsren Fördergeldantrag erhalten“, sagte Kämmerer Wolfgang Hein. Von Anfang an war klar, dass die Gemeinde ohne Fördergeld das Vorhaben Rollsportanlage nicht anfasst.

Nötiger ist das Seebühnen-Projekt anscheinend allemal. „Viele Besucher fragen sich, wieso sie 50 Cent für die Toilette zahlen sollen, wenn sie doch schon 30 Euro für die Theaterkarte gelöhnt haben“, brachte Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) eine der derzeitigen Problematiken auf den Punkt. Andererseits, so die Bürgermeisterin, sei es den Restaurant-Betreibern auch nicht zu verdenken, wenn sie sich den Toilettengang von Nicht-Gästen bezahlen lasse. Die Schattenanlage ist ebenfalls notwendig. Denn im Sommer heizen sich die Betonfläche der Seebühne stark auf. Und mehr Plätze verheißen mehr Auslastung.

Der Gemeinderat erlaubte der Bürgermeisterin per Beschluss auch, Vereinbarungen und Verträge abzuschließen, die das Bauvorhaben betreffen. Es muss einigermaßen schnell gehen mit den Fördergeld-Anträgen und den dazu notwendigen Schriftstücken. Denn in anderthalb Wochen ist Bundestagswahl und wer weiß, ob und wie eine neue Regierung auf das Kriebsteiner Vorhaben reagiert... .

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Dirk Wurzel