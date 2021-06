Kleine Geschichten als Ansporn fürs Deutschlernen

Döbeln

„Mein Wort zählt“ heißt das Büchlein im kleinen Format. Bisher gibt es nur ein Muster. Doch bis zum Schuljahresende soll es das Buch in einer druckfrischen Auflage von 50 Stück geben. Darin zu finden sind dann die Geschichten und Zeichnungen von 15 Schülern, die an der Außenstelle des Lessing-Gymnasiums am Körnerplatz Deutsch lernen. Die elf bis 14-jährigen Mädchen und Jungen kommen aus zehn verschiedenen Ländern, haben acht verschiedene Muttersprachen und besuchen eine der beiden DaZ-Klassen, die am Körnerplatz angesiedelt sind. DaZ steht für Deutsch als Zweitsprache.

Die Kinder von Arbeitsmigranten und aus Flüchtlingsfamilien lernen hier gemeinsam die deutsche Sprache und werden neben dem speziellen Deutschunterricht auch in den Klassendes Gymnasiums später teilintegriert. Mit dem Ziel, sie in eineinhalb oder zwei Jahren an eine Regelschule abzugeben, wo sie dann für ihren Bildungsabschluss lernen. Meist wechseln die Kinder dann weiter an eine Oberschule der Region, einige lernen auch am Gymnasium weiter.

DaZ-Lehrer André Krauß hat sich für seine Schützlinge jetzt Unterstützung beim Friedrich-Bödecker-Kreis geholt. Der nach dem Reformpädagogen benannte, in allen Bundesländern tätige Kreis fördert und organisiert Autorenbegegnungen, Lesungen und Workshops und kümmert sich um die Lese- und Schreibförderung als ganz besondere Spielart der kulturellen Bildung. Gemeinsam mit André Krauß veranstaltete die Autorin Kerstin Klare einen Schreibworkshop für die deutschlernenden Kinder. Bei Spielen und Aktivitäten auf dem Schulhof sowie einem Stadtrundgang sammelten die Kinder Ideen für ihre eigenen Geschichten, die dann zu Papier gebracht wurden. „Meist haben die Kinder Tiergeschichten geschrieben“, freut sich Kerstin Klare. Am Montag zum Abschluss des Workshops stellten die 11 bis 14-Jährigen ihre Geschichten und sich selbst vor.

Raluca (12) aus Rumänien las in fast schon perfektem deutsch ihre Geschichte „Vom Löwen und der Biene“ vor, in der ein starker Löwe vor einer kleinen Biene Angst hat. Hassan (13) aus Somalia schrieb „Vom Löwen und der Ameise“. Michael Höhme, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums musste dabei schmunzelnd aufhorchen, denn Fabeln nach dem Vorbild des Namensgebers der Schule hatte er nicht erwartet. Nebenbei stellten sich die Schüler vor. So wie Isa (13) aus Russland, der neben russisch, tschetschenisch und pakistanisch nun deutsch lernt und später Polizist werden möchte oder Anna-Maria (13) aus Rumänien, die neben rumänisch auch spanisch spricht und Fußball, Pizza und Cola mag.

Im kleinen Büchlein, das nun alle Teilnehmer bald bekommen, werden ihre Geschichten stehen und es findet sich Platz für weitere. „Vor allem aber soll das Buch die Kinder stolz machen, auf die Erfolge beim Lernen der deutschen Sprache“, sagt Kerstin Klare vom Friedrich-Bödecker-Kreis.

Von Thomas Sparrer