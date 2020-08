Kleine Hände lassen knackiges Obst in Döbeln wachsen

Döbeln

Knackig und rot liegt er in den Körben – der köstliche Red Jonaprince. Katrin Radisch und Sandy Ronninger von der Obstland Dürrweitzschen AG haben die gesunde Kost mitgebracht zu ihrem Besuch bei den Kindern der Kita Tausendfüßler in Döbeln Nord. Die pflegen seit einem Jahr eine von dem Unternehmen angelegte Streuobstwiese im Wohngebiet.

Noch kann das knackige Obst dort nicht in großen Mengen geerntet werden. In diesem Sommer sind gerade mal drei Äpfel gesichtet worden. Doch der Plan für die Zukunft sieht genau das vor: Die Früchte der insgesamt zehn Bäume können in der Kindereinrichtung vernascht werden. Oder sind – sollten die Mengen es irgendwann erfordern – in der Kelterei gegen Saft einzutauschen.

Kinder gießen die Bäume

Jeden Tag zieht eine andere der insgesamt neun Kita-Gruppen gemeinsam mit ihrer Erzieherin den schweren, mit zwei großen Wasserkanistern beladenen Bollerwagen die etwa 200 Meter bis zur Wiese, auf der die Bäume vor einem Jahr gepflanzt wurden.

Es ist ein hübsches Stück Grün inmitten der Wohnblocks. Ein Pflaumen-, ein Birnenbaum und acht Apfelbäume werden hier groß. Das Gießen haben die Gruppen untereinander aufgeteilt. Die Streuobstwiese wertet nicht nur das Wohngebiet auf, sie ist gleichermaßen ein ganzheitliches Projekt für den Kindergarten – Beobachtung der Natur, Wissen um die Herkunft des Obstes und was erforderlich ist, damit dieses gedeiht. Und nicht zuletzt geht es um gesunde Ernährung.

Streuobstwiesen für Kinder

Das Grundstück, auf dem die Bäume stehen, hat die TAG Wohnen & Service GmbH zur Verfügung gestellt. Der Wohnanbieter konnte auch in diesem Jahr wieder gewonnen werden, eine Fläche bereitzustellen. Genauso wie die WGF. Denn die Kelterei plant die Fortsetzung der Aktion Streuobstwiese in Kooperation mit Kindereinrichtungen den Stadt. Um welche Flächen es sich genau handelt, stehe noch nicht fest, erklärt Katrin Radisch. Auch die Kindereinrichtungen, die fortan im Besitz einer eigenen Streuobstwiese sein können, müssen noch gefunden werden.

Auch Privatpersonen können in den Genuss kommen, einen von der Obstland AG gesponserten Apfelbaum auf ihrem Grundstück aufwachsen zu lassen. Das geht ganz einfach: Wer im Laufe eines Jahres 500 Kilogramm Äpfel – eigene Ernte oder gesammelt – bei einer der Sammelstellen beispielsweise zum Lohnmost bringt, erhält einen Hochstamm, der pünktlich zur Pflanzzeit im kommenden Jahr beim Apfelbaumtag in der Kelterei Sachsenobst ausgereicht wird. Dabei stehen übrigens acht verschiedene – alte – Sorten zur Auswahl.

Von Manuela Engelmann-Bunk