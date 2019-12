Kleine Schritte für Bahn Döbeln- Dresden

Döbeln

Die Wiederbelebung der direkten Bahnverbindung von Döbeln nach Dresden kommt schrittweise in die Gänge. Das für Verkehr zuständige Sächsische Wirtschaftsministerium hat mit dem Eigentümer der Bahnstrecke, der Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie (NRE), eine Planungsvereinbarung abgeschlossen. Die NRE soll eine Studie zu den notwendigen Investitionskosten an der Strecke Döbeln-Meißen vorlegen. Damit wurde jetzt die Bahnkonzept GmbH Deutschland mit Sitz in Dresden beauftragt. Im Frühjahr 2020 sollen erste Ergebnisse vorliegen.

Dicke Bretter sind zu bohren

„Die Wiederinbetriebnahme der direkten Bahnlinie von Döbeln nach Dresden ist ein großes Projekt, das in den nächsten zehn Jahren etwa 100 Millionen Euro kosten wird. Wir haben da also ein richtiges dickes Brett zu bohren“, sagt Henning Homann, SPD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Döbeln und Generalsekretär der SPD Sachsen.

Acht bis zehn Millionen Euro wird allein der Betrieb der Strecke pro Jahr kosten. Vorher muss investiert werden, damit es auch eine schnelle Bahnverbindung wird. Die Bahnkonzept GmbH wird nun eine langfristige Infrastruktur-Konzeption für die Eisenbahnstrecke erstellen. Damit sollen belastbare Größenordnungen der Investitions- und Betriebskosten für die mögliche Wiederaufnahme des Bahnbetriebes zwischen Döbeln und Dresden, vorgelegt werden. Das dient dann als Planungsvorrat für Fördermaßnahmen.

Geld für Konzeption kommt vom Wirtschaftsministerium

Das Geld für diese Planungen hat das Wirtschafts- und Verkehrsministeriumbereit gestellt. Denn die im Doppelhaushalt beschlossenen Position von rund 14 Millionen Euro für die Bahnstreckeist noch gesperrt. Sie wird freigegeben, wenn dem Finanzausschuss eine entsprechende Konzeption vorliegt. Die Landtagsausschüsse haben das letzte Mal im Juni getagt, dann war Sommerpause und Landtagswahl. Nun werden Fachausschüsse nach der Regierungsbildung neu konstituiert. Bis dahin kann nun auch die Bahnkonzept GmbH an ihrer Planung arbeiten und die Bahnstrecke genau unter die Lupe nehmen.

Streckenreaktivierungen stehen im Koalitionsvertrag

Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen in Sachsen sieht es für die Wiederbelebung der Bahnstrecke von Döbeln nach Dresden gar nicht schlecht aus. Auf Seite 50 heißt es unter dem Punkt „Streckenreaktivierungen: „Zur besseren Verknüpfung des ländlichen Raums mit den Ballungszentren wollen wir die Reaktivierung / Wiederinbetriebnahme entwidmeter und abbestellter Bahnstrecken mit Hilfe einer Potenzialanalyse prüfen. Die begonnenen Überprüfungen zur Reaktivierung von Bahnlinien werden auf Grundlage vorliegender Potenzialanalysen zeitnah abgeschlossen. Generell sollen Strecken mit erfolgreicher Potenzialanalysewieder zügig befahren werden.“ SPD-Generalsekretär Henning Homann, der den Koalitionsvertrag mit ausgehandelt hat, ist mit dieser Formulierung zufrieden. Dass das Döbelner Projekt in dem Vertragspapier nicht explizit benannt ist, sieht er nicht als Problem an. „Wir haben ja auch nicht jede Schule, die in der nächsten Legislaturperiode im Land saniert wird, namentlich in den Koalitionsvertrag geschrieben.“

Potenzial 900 Fahrgäste am Tag Experten eines unabhängigen Ingenieurbüros hatten im Juni im Auftrag des federführenden Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) ein Gutachten vorgelegt. Diese Potenzialanalyse zur Reaktivierung der Bahnstrecke RB 110 rechnet mit 900 Fahrgästen am Tag, welche die Bahnstrecke nutzen würden. Hier liegt noch ein Knackpunkt. Denn 1000 Fahrgäste am Tag sind eine Maßzahl für eine Strecke mit erfolgreicher Potenzialanalyse.

Von Thomas Sparrer