Kleine Stars in der Manege – Ostrauer Grundschüler werden zu Zirkusartisten

Am Trapez schwingen, Tauben dressieren, den Clown spielen – für die Schüler der Ostrauer Grundschule ist diese Woche eine ganz besondere. Statt Mathe, Deutsch und Co. steht dick und fett „Zirkus“ auf dem Stundenplan. Der 1. Ostdeutsche Projektcircus Andre Sperlich gastiert in Ostrau. Und die Mädchen und Jungen von Grundschule und Kindertagesstätte sind ein Teil davon. Am Montagfrüh versammelte sich die ganze Mannschaft im Zirkuszelt. Das hatten schon am Sonntag Muttis und Vatis gemeinsam mit den Zirkusleuten aufgebaut.

Qual der Wahl

Am Montag konnten die Erst- bis Viertklässler sowie die Vorschüler dann zum ersten Mal in ihre neuen Rollen schlüpfen. „Im Vorfeld haben die Schüler ihre Wünsche aufgeschrieben, in welche Gruppe sie kommen möchten“, erklärt Schulleiterin Angela Jurczyk. Sie hatten die Qual der Wahl: Wollen sie Teil der Tauben-Revue sein, den Tüchertanz zeigen, bei der Piratenshow dabei sein, auf dem Schwebebalken balancieren, zu Jongleuren werden oder vielleicht doch lieber Zauber- oder Trapezkünstler werden, bei den Akrobaten dabei sein, in der Feuershow agieren oder in die Rolle lustiger Clowns schlüpfen? Und auch einen Namen für ihren Zirkus haben sich die Kinder einfallen lassen: „Rumsbums“.

Kleine Stars ganz groß: Die Grundschüler werden auch zu Künstlern in einer Tauben-Revue. Quelle: Sven Bartsch

Für Jason Prüfer war die Entscheidung sofort klar: „Ich werde ein Pirat“, sagt der Siebenjährige, der die zweite Klasse an der Ostrauer Grundschule besucht. Er freut sich besonders darauf, mit dem Schwert zu hantieren. Auch Erik Schönherr (6) gehört zum Piraten-Team. Und er weiß ganz genau, was ein Pirat zu tun hat. Schließlich war er erst zum Fasching einer. Auf das Kostüm freut er sich deshalb sehr.

Balancieren auf dem Schwebebalken

Mindestens genauso aufgeregt sind Pauline Zschockelt und Julia Gapsch. Die beiden Mädchen gehören zu der Gruppe, die ihr Können auf dem Schwebebalken zeigt. „Ich mag es, zu balancieren“, sagt die zehnjährige Julia. Zuhause hat sie sogar schon geübt. Pauline Zschockelt (8) kann es dagegen kaum erwarten, die schönen Kostüme zu sehen. „Ich hab gehört, wir bekommen Röcke“, sagt sie voller Vorfreude.

Beim Zirkusprojekt werden aus den Jungs echte Piraten. Quelle: Sven Bartsch

Jede Gruppe bekommt einen erfahrenen Artisten an die Seite gestellt. Innerhalb kurzer Zeit lernen die Mädchen und Jungen so, was es heißt, beim Zirkus zu sein. Denn schon am Dienstagnachmittag findet die erste Aufführung statt. Zu der kommen dann vor allem Muttis, Vatis, Omas, Opas und Geschwister.

Kinder wachsen über sich hinaus

Helmut Rosner ist der Zirkusdirektor für diese Woche. „Früher als wir vor allem Artisten waren, haben wir den Applaus selber bekommen. Heute bekommen wir ihn durch die Kinder“, sagt er. Er und sein Team mögen die Arbeit mit den kleinen Nachwuchsartisten sehr. Mittlerweile haben sie auch schon ein gutes Gespür dafür, was sie wem zutrauen können. „Das ist das schöne – auch für die Kinder. Wir lernen die Mädchen und Jungen hier ganz neu kennen“, sagt Helmut Rosner. Und vor allem sehen sie und die Lehrerinnen die Kinder über sich hinauswachsen.

Die lange Durststrecke, die die Corona-Krise mit sich brachte, hat der Projektcircus hinter sich gelassen. Endlich geht es wieder los. Die Freude darüber merkt man nicht nur den Kindern an, sondern auch den Artisten selbst.

Unter seiner Leitung werden die Ostrauer Grundschüler zu Artisten: Zirkusdirektor Helmut Rosner. Quelle: Sven Bartsch

Drei Vorstellungen wird es in dieser Woche geben. Am Dienstag, 17 Uhr sowie am Mittwoch, einmal um 10 Uhr und ein zweites Mal um 17 Uhr, lädt der Kinderzirkus „Rumsbums“ auf den Festplatz an der Döbelner Straße ein. Das ist besonders für die kleinen Stars in der Manege aufregend. Und noch einen weiteren Vorteil bringt die Projektwoche mit sich. „Keine Schule, das ist super“, sind sich Jason Prüfer und Erik Schönherr einig.

Weiter nach Magdeburg

Insgesamt 146 Mädchen und Jungen von Grundschule und Kindertagesstätte aus Ostrau sind Teil des Zirkusprojektes, ehe es für sie dann erstmal in die Osterferien geht. Und die Leute vom 1. Ostdeutschen Projektcircus Andre Sperlich? Die zieht es weiter in Richtung Magdeburg. Dort warten die nächsten Knirpse, die zu Zirkusartisten ausgebildet werden. In vier Jahren gastiert der Zirkus dann wieder in Ostrau. Es ist schon längst zur Tradition geworden.

Von Stephanie Helm