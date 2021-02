Kleiner Vogel behält den digitalen Überblick über Döbelns Kita-Plätze

Döbeln

Seit Freitagvormittag zwitschert der kleine Vogel auf der Internetseite der Stadtverwaltung Döbeln. Little Bird (kleiner Vogel) heißt das Elternportal, das die Stadt Döbeln ab sofort den Eltern in Stadt und Land anbietet, um sich per Computer, Handy oder Tablett um einen Betreuungsplatz in Krippe, Kindergarten und Hort zu kümmern.

Familienfreundlich und digital

„Nach einmaliger kostenloser Registrierung können sich die Eltern über die Betreuungsangebote der städtischen sowie auch der Einrichtungen in freier Trägerschaft informieren und dann ihre Betreuungsanfragen online an die Wunscheinrichtungen stellen“ sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Er hofft, damit einen weiteren kleinen Baustein bei Döbelns Familienfreundlichkeit vorangekommen zu sein. Zudem hatte Liebhauser das Thema Digitalisierung im Rathaus während des Wahlkampfes auf seiner Agenda.

Bis zu drei Wunscheinrichtungen

„Bei bis zu drei Wunscheinrichtungen können die Eltern parallel ihre Anfrage stellen und diese auch nach Priorität ordnen“, erklärt Julia Zimmermann vom Sachgebiet Kitas und Schulen im Rathaus das Prozedere. Die junge Frau verantwortete federführend die Einführung des neuen online-Systems. Seit Freitagvormittag ist es online. Frühestens zwei Jahre vor dem gewünschten Betreuungsbeginn können die Eltern über Little Bird auf der Stadthomepage ihre Platzanfragen stellen. Auch vorgeburtliche Anmeldungen sind möglich. „In diesem Fall sollten sich die Eltern nach der Geburt in den gewünschten Einrichtungen melden, um fehlende Daten zu übermitteln“, sagt Julia Zimmermann.

Über den persönlichem Account im Elternportal Little Bird kann der aktuelle Status der Anmeldung jederzeit eingesehen werden. Platzangebote werden von Seiten der ausgewählten Einrichtungen frühestens ein Jahr vor Betreuungsbeginn an die Eltern übermittelt. Diese Entscheiden dann selbst über die Annahme oder Ablehnung des Angebotes. Über das System nehmen Kindereinrichtung und Schule dann auch Kontakt auf, um einen persönlichen Termin und eine Besichtigung der Einrichtung zu vereinbaren. Über das neue System können sowohl Krippen- und Kindergartenplätze als auch Hortplätze in allen Einrichtungen der Stadt und ihrer Ortsteile vermittelt werden. Beim Hort ist die Platzvergabe aber auch an den Schulaufnahmebescheid und die künftig besuchte Schule gebunden.

Alle Einrichtungen im Stadtgebiet angeschlossen

Das Einpflegen aller Kindereinrichtungen und Plätze ins System war ein ziemlicher Aufwand für alle Beteiligten. Doch das System hat auch für die Verwaltung und die Einrichtungen Vorteile, denn Mehrfachanmeldungen, die zeitweise Plätze blockierten, sind somit künftig ausgeschlossen.

Zu finden ist das neue Onlineangebot über die Startseite der Homepage der Stadt oder unter https://doebeln.de/index.php/kinderbetreuung/little-bird.

Von Thomas Sparrer