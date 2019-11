Kleines Glück: Hartha sammelt für Weihnachten im Schuhkarton

Hartha

Rund 170 Pakete waren es um letzten Jahr, berichtet Pfarrerin Maria Beyer aus Hartha. Und auch im diesem Jahr wollen die Schwestergemeinden Gersdorf, Hartha, Großweitzschen und Wendishain wieder viele kleine Kartons verschenken. Unter dem Motto „ Weihnachten im Schuhkarton“ kann jeder, der möchte, anderen Menschen eine Freude machen. Das Prinzip ist schnell erklärt: Mit Geschenken gefüllte Boxen werden in den Kirchen zentral gesammelt, um am 15. November ihre Reise zu bedürftigen Kindern in aller Welt anzutreten. Wer mitmachen möchte, kann bis zum 14. November sein Paket in den Kirchen abgeben.

Mit anderen teilen

„Für wen die Kisten gepackt werden, kann man sich selber aussuchen,“ erklärt der Kantor der Harthaer Kirche, Michael Fromm. „Auf den Flyern kann das Alter ausgewählt werden.“

Getrennt wird nach Junge und Mädchen in drei Altersstufen zwischen zwei und 14 Jahren. Gestern brachten die Kinder des Hortes Kinderhaus ihre Geschenke in die Harthaer Kirche. Die haben sie vorab zusammen mit ihren Eltern gepackt. Ganz unter dem Motto des heiligen Martins: mit anderen teilen.

Von Vanessa Gregor