Klezmer, Film und Lesung im Döbelner Café Courage

Döbeln

Diskussionsrunden, ein Klezmer-Konzert, einen Filmabend, einen historischen Stadtrundgang und eine Lesung bietet der Döbelner Treibhausverein im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen gegen Antisemitismus an. Los geht es am Donnerstag, um 19 Uhr mit einer Lesung und einem Gespräch im Café Courage zum Thema „Holocaust, Kolonialismus, Postkolonialismus. Über Opferkonkurrenz und Schuldverschiebung.“

Jan Gerber, Historiker, Politik- und Medienwissenschaftler sowie Mitherausgeber der „Hallischen Jahrbücher“, ist dazu im Café Courage zu Gast.

Am Freitagabend, um 19.30 Uhr, findet ein Konzert des Trios Rozhinkes im Café Courage statt. Das Klezmer-Trio präsentiert ein festliches Programm unter dem Titel „Shpil, Klezmer, shpil!“, das den schönsten Klezmer-Melodien aus ihrem etablierten Repertoire faszinierende neue Kompositionen von zeitgenössischen Klezmer-Komponisten gegenüberstellt. Einlass im Café Courage ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird hingegen gebeten.

Am Sonnabend um 13 Uhr wird es den „Historischen Stadtrundgang: Auf den Spuren jüdischen Lebens“ wieder geben. Startpunkt ist das Café Courage. Bis heute ist wenig über das Leben und den Alltag der Döbelner Jüdinnen und Juden bekannt. Das will die AG Geschichte des Treibhausvereins ändern, die den Rundgang organisiert hat.

Am 10. November, um 19 Uhr, wird im Café Courage der Film „Zustand und Gelände“ in Zusammenarbeit mit der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (sLAG) gezeigt. Der Dokumentarfilm von Ute Adamczewski setzt sich vielfältig mit dem Thema NS, insbesondere mit der Geschichte der frühen Konzentrationslager in Sachsen sowie den verschiedenen Erinnerungskulturen nach 1945, auseinander. Nach dem Film gibt es durch Bernd Zöllner, Mitglied der AG Geschichte des Treibhaus e.V., Inputs zu den Themen „Wilde Lager“, Terror und Gewalt um 1933 sowie die sogenannten Baseballschlägerjahre der 1990er und 2000er. Anschließend ist eine Gesprächsrunde mit dem Publikum geplant.

Abschließend zu den Aktionswochen gegen Antisemitismus wird es am Mittwoch, dem 1. Dezember um 19 Uhr eine Lesung und Diskussion zum Thema „Die Israel-Boykottbewegung“ im Café Courage geben.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer