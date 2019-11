Klimaschutz beginnt im Kleinen

Döbeln

Weltweit wurde am Freitag wieder zum Klimastreik aufgerufen. Annabelle und Emilia, die beiden Elftklässlerinnen der Gruppe „Wir für eine nachhaltige Stadt“ luden nach der Schule um 15.30 Uhr zur Klimaschutzdemo auf den Obermarkt. „Wir lassen uns ungern nachsagen, uns nur fürs Klima einzusetzen, um nicht in die Schule zu müssen“, erklären das die Beiden. Weil am Freitag allerdings viele Schüler Exkursionstag hatten, blieb die Klimademo eine überschaubare Runde aus Schülern, aber auch einigen Eltern und Großeltern. In Redebeiträgen sprachen die Mädchen von den kleinen Dingen, mit denen jeder anfangen kann: etwa Plastik vermeiden, mit Stoffbeutel einkaufen oder kein Wasser vergeuden. Nach der letzten Demo in Döbeln kam einiges in Bewegung. So wird jetzt vierzehntägig Müll in der Stadt gesammelt, gibt es nächste Woche zwei bereits ausgebuchte Workshops zur veganen, nachhaltigen Seifenherstellung und einen am 13. Dezember zum nachhaltigen Geschenke verpacken. Im nächsten Jahr wollen die jungen Klimaschützer gemeinsam Bäume fürs Klima und den Hochwasserschutz pflanzen.

Von Thomas Sparrer