Kliniken der Region Döbeln sind auf Corona-Patienten vorbereitet

Wie gehen eigentlich die Kliniken der Region mit Corona um? Wie steht es um die Versorgung mit Schutzausrüstung wie Handschuhen und FFP2-Masken? Im Frühjahr gab es dabei Engpässe. Und wie werden die Mitarbeiter im direkten Patientenkontakt vor einer Absteckung mit Corona geschützt? Das wollte die DAZ in den Kliniken der Region erfahren.

Corona-Tests für alle neuen Patienten

„Für unsere Mitarbeiter steht ausreichend persönliche Schutzausrüstung und -kleidung zur Verfügung. Wir haben einigen Vorrat angelegt, denn die Lieferungen klappen zwar, aber nicht immer ganz hundertprozentig“, sagt Martin Preißer, Verwaltungsleiter im Klinikum Döbeln. Natürlich gelten entsprechende Hygieneregeln wie das generelle Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, um die Mitarbeiter zu schützen. Das Haus hat ein Screening Konzept erstellt, welches Mitarbeiter und Patienten betrifft. In diesem ist beispielsweise festgelegt, dass jeder Patient bei der stationären Aufnahme einen Antigen-Schnelltest erhält.

Bisher war es am Klinikum Döbeln noch nicht notwendig, geplante Operationen zu verschieben und die Notfallaufnahme ist 24 Stunden an sieben Tagen die Woche für alle Patienten da.

„Wie zu Beginn der Pandemie, halten wir zur Zeit in einem separaten Gebäudeteil eine Station für die Versorgung von Covid-Patienten vor. Hier werden aktuell 17 positiv getestete Patienten und zwei Patienten bei denen Covid-Verdacht besteht, behandelt. Auf der Intensivstation versorgen wir derzeit keine Covid-Fälle“, so Martin Preißer.

24 Corona-Patienten in Mittweidaer Klinik

Am Klinikum Mittweida werden derzeit insgesamt 24 Covid19-Patienten versorgt, davon 21 auf der Normalstation und drei auf der Intensivstation (einer davon beatmet).

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mittels persönlicher Schutzausrüstung sowie durch die Umsetzung von Abstands- und Hygienekonzepten entsprechend geschützt“, sagt Ines Schreiber vom Klinikum Mittweida. Die Klinik verfügt über ausreichend Schutzmasken und -kleidung für den Umgang mit Corona-Patienten. Für die Mitarbeitertestung wurde ein Screeningkonzept erarbeitet, welches zukünftig regelhaft umgesetzt wird. Das heißt, dass in Abhängigkeit von der Art des Patientenkontaktes wöchentlich oder monatlich Testungen bei den Mitarbeitern – auch ohne Symptomatik – durchgeführt werden. Die Screenings erfolgen mit Antigen-Schnelltests.

Weiterhin werden in Mittweida planbare Operationen partiell verschoben und alle Patienten werden getestet. „Die Notfallversorgung unserer Patienten war und ist jedoch zu jeder Zeit vollumfänglich gewährleistet. Das bedeutet auch, dass alle Operationen, die im Rahmen der Notfallversorgung notwendig sind, durchgeführt werden. „Für Corona-Patienten wird unser Isolations- und Verdachtsbereich vorgehalten“, so Ines Schreiber.

Ein Covid-Patient auf Leisniger ITS

„Unser Bestand an Schutzmaterialien reicht derzeit aus, um die Versorgung unseres Klinikums zu jeder Zeit sicherzustellen. Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Patienten hat höchste Priorität“, sagt Franziska Bell, Klinikgeschäftsführerin der Helios Klinik Leisnig. „Zu jedem Zeitpunkt gelten bei uns die gängigen Hygienevorschriften: Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, Händedesinfektion. Mitarbeitertests erfolgen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zu definierten Situationen, etwa wenn Mitarbeiter in Kontakt zu an Covid-19-erkrankten Patienten stehen. Am Dienstag wurden in Leisnig sechs Patienten mit Covid19 stationär behandelt, einer auf der Intensivstation.

