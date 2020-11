Klinikum Döbeln behandelt Covid-19-Patienten

Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Zahl der bestätigten Corona-Virus-Nachweise seit März hat sich im Landkreis um 92 Fälle auf 2646 erhöht (Stand Dienstag 12 Uhr). Die Fallzahlen verteilen sich wie folgt: Altkreis Freiberg 1357 (+61), Altkreis Mittweida 923 (+20) und Altkreis Döbeln 366 (+11). In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 106 Personen Stationär behandelt (+11), davon sechs beatmet (+1). In Quarantäne befinden sich aktuell 2330 Personen.

Besucherstopp am Klinikum Döbeln

Insgesamt 27 Betten in einem separaten Gebäudeteil hält das Klinikum Döbeln in einer Covid 19-Station für den Ernstfall vor. Im Krankenhaus werden derzeit einige an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt. Eine genaue Zahl nennt das Klinikum allerdings nicht. Die Situation sei händelbar. Im Moment müsse von diesen Erkrankten keiner auf der Intensivstation betreut werden.

Anzeige

Es gibt zudem Patienten, die wegen anderer Erkrankungen im Klinikum liegen, die aber positiv auf Covid-19 getestet wurden und deshalb isoliert behandelt werden. „Jeder Patient erhält vor der Aufnahme in unsere Klinik einen Corona-Schnelltest“, so Martin Preißer, Verwaltungsleiter des Krankenhauses.

Aktuell gibt es einen Besucherstopp am Klinikum Döbeln. Nur in medizinisch begründeten Ausnahmefällen seien Besuche erlaubt. Auch unter den Mitarbeitern des Klinikums gab es erste Quarantänefälle. Bisher waren diese Personalausfälle aber noch kompensierbar, so der Verwaltungsleiter. Bis auf den Besucherstopp laufe der Krankenhausbetrieb unter normalen Bedingungen weiter. Absagen geplanter Operationen oder Verschiebungen von Operationen gebe es im Klinikum bislang keine.

Waldheimer Grundschüler in Quarantäne

Für die Schüler der Klassen 2a, 2b, 2c und 1c der Grundschule Waldheim ordnete das Gesundheitsamt am Montag Quarantäne an. Darüber informiert die Grundschuldirektorin Annett Lorenz-Ziegenbalg auf der Internetseite der Schule. Eine Erzieherin der Horteinrichtung „Schulbergstrolche“ ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Bei den Kindern handelt es sich um Kontaktpersonen. Die Quarantäne gilt bis zum 24. November. Bis dahin sollen die betroffenen Kinder im Hausunterricht lernen. Alle anderen Schülerinnen und Schülerinnen haben bis kommenden Dienstag Klassenlehrerunterricht in der Schule.

Hortleiterin Janet Greif bittet auch alle Familien, die von den Einschränkungen nicht betroffen sind, achtsam zu bleiben und sich an die Schutzregeln zu halten, damit weitere Infektionen in der Einrichtung vermieden werden können. Wenn ein Kind Krankheitssymptome zeigt, dann sollte es in jedem Fall zu Hause bleiben und einem Arzt vorgestellt werden.

Von Olaf Büchel