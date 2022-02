Mittweida

Seit zwei Jahren beschäftigt die Menschen weltweit das Coronavirus. Der erste offizielle Fall wurde im chinesischen Wuhan im Dezember 2019 festgestellt. Im März erreichte das Virus Mittelsachsen. Die erste Patientin im Mittweidaer Klinikum war 89 Jahre alt, wurde am 19. März 2020 aufgenommen und 49 Tage stationär versorgt. Sie konnte genesen wieder entlassen werden, teilte das Klinikum Mittweida mit.

2020 waren Patienten älter

Im Jahr 2021 wurden im Klinikum Mittweida insgesamt 539 Patienten stationär mit Covid-19 behandelt. Diese waren zwischen null und 104 Jahre alt; 274 waren Männer und 265 Frauen. 88 Prozent der Patienten waren über 50 Jahre alt, 34 Prozent über 80 Jahre. Anders als zu Beginn der Pandemie mussten laut Klinik im Jahr 2021 mehr jüngere Covid-Patienten stationär beziehungsweise intensivmedizinisch behandelt werden. Das sei unter anderem mit sehr langen Aufenthalten auf der ITS oder im Krankenhaus einhergegangen. Durchschnittlich hätten Covid-Patienten etwa drei bis sechs Wochen auf der ITS oder auch ein bis zwei Wochen auf der Normalstation gelegen.

Im Jahr 2020 wurden 197 Patienten im Alter zwischen 22 und 99 Jahren stationär mit Covid behandelt, davon 91 männlich und 106 weiblich. 95 Prozent der Patienten waren über 50 Jahre alt, 47 Prozent über 80 Jahre. Die Sterberate lag 2021 deutlich unter der von 2020: Jeder Fünfte (112 Patienten) der Patienten verstarb im letzten Jahr an Corona, 2020 war es noch knapp jeder Dritte.

Klinikpersonal an Belastungsgrenze

Zum Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember 2020 waren zeitweise mehr als 60 Corona-Patienten gleichzeitig in Behandlung. Das habe auch das Personal der Klinik an seine Grenzen gebracht, teilte eine Sprecherin mit. An der Behandlung von Covid-Patienten war und ist ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. Das waren insbesondere Ärzte und Pflegekräfte auf zwei Stationen, zu Spitzenzeiten eine voll belegte Corona-Station und zusätzlich ein Verdachtsbereich, sowie der ITS, der Notfallambulanz, aber auch aus dem Bereich Service und Reinigung.

Weiterhin auf Corona eingestellt

Für die Behandlung von Corona-Patienten und Verdachtsfällen steht auch weiterhin ein räumlich abgetrennter Bereich mit bis zu 16 Betten auf einer Normalstation zur Verfügung. Bei Bedarf könne auf die gesamte Station, die 44 Betten umfasst, ausgeweitet werden. Auf der Intensivstation stehen bis zu acht Betten zur Verfügung. Die Sprecherin zur aktuellen Situation im Haus: es sei deutlich beruhigt mit unter fünf bis sieben Patienten, vorrangig auf der Normalstation im Haus.

Für die stationäre Patientenversorgung sowie das klinische Behandlungsspektrum inklusive des OP-Programms bestünden aktuell kaum noch Einschränkungen. Laut Klinik sei für alle Patienten mit einer Krankenhauseinweisung aber auch Notfallpatienten die Behandlung im Klinikum Mittweida sichergestellt.

Von kr