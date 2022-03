Klinikum Mittweida: Der März steht im Zeichen der Darmkrebsvorsorge

Mittweida

Darmkrebs gehört mit zu den häufigsten Krebsarten. In Deutschland erkranken jedes Jahr knapp 63.000 Menschen an Darmkrebs. Mehr als 24.000 sterben daran. Doch mit entsprechender Vorsorge können Erkrankungen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Der März steht deshalb jedes Jahr bundesweit im Zeichen der Darmkrebsvorsorge – auch im Klinikum Mittweida.

„Das Allerwichtigste ist die Vorsorge und damit die Früherkennung von Darmkrebs. Hier haben wir hausintern gemeinsam mit der Klinik für Innere Medizin und der gastroenterologischen Praxis im benachbarten MVZ mit Frau Dr. Dörte Plate im vergangenen Jahr neue Strukturen aufgebaut, die eine effiziente Diagnostik und eine gezielte Weiterbehandlung in der Klinik ermöglichen“, erklärt der Leiter des Darmkrebszentrums Mittweida, Chefarzt Dr. med. Burghard Jenert. Eine Vielzahl an Untersuchungsmethoden ermöglicht es, bösartige Erkrankungen des Dick- und Enddarmes zu diagnostizieren und die genaue Ausbreitung der Erkrankung festzustellen.

Darmspiegelungen an drei Tagen pro Woche

Frau Dr. med. Dörte Plate führt an drei Untersuchungstagen pro Woche Koloskopien durch. „Wir können dadurch auch Vorstufen oder frühe Stadien einer Krebserkrankung erkennen, was die Heilungschancen deutlich verbessert,“ erklärt die erfahrene Gastroenterologin. „Vorsorge-Koloskopien sind für Männer ab 50 Jahren, für Frauen ab 55 Jahren möglich – mit entsprechender Indikation und auf Überweisung des Hausarztes natürlich auch schon früher,“ so die Fachärztin. Anmeldungen sind unter 03727/99-1060 möglich.

Regelmäßige Vorsorge ist wichtig

Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchungen auf Grund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie abzusagen, zu verschieben oder erst gar nicht wahrzunehmen, hält Chefarzt Dr. Jenert für keine gute Idee. „Das kann für die Patienten schwerwiegende Folgen haben. Durch eine Verzögerung der Diagnostik kann sich die Prognose deutlich verschlechtern. Gerade in medizinischen Einrichtungen wie unserer Klinik sind die Hygiene- und Schutzstandards sehr hoch.“

Optimale und schnelle Versorgung

In Mittweida erfolgt einmal pro Woche im interdisziplinären Tumorboard per Videokonferenz mit dem Klinikum Chemnitz die Planung und Koordination der weiteren Behandlungsstrategie für jeden einzelnen Patienten. „So ermöglichen wir unseren Patienten auch als Haus der Grund- und Regelversorgung den raschen Zugang zu den modernsten Therapieverfahren und damit eine optimale, schnelle Versorgung entsprechend den Leitlinien der Tumortherapie – wohnortnah in Mittweida – von der Diagnosestellung über die operative Therapie bis hin zur Nachsorge“, erklärt Dr. Jenert.

Die Klinik verfügt mit drei neuen hochauflösenden und 3D-fähigen Laparoskopie-Türmen über modernste OP-Technik, um die operative Versorgung der Patienten noch sicherer und schonender zu machen.

