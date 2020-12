Kloster Buch: 15 000 Euro helfen klammen Denkmalschützern

Klosterbuch

Da bleiben Heiner Stephan die Worte weg angesichts dieser Summe: 15 000 Euro bekommt der Förderverein Kloster Buch geschenkt. Für den Vereinsvorsitzenden bedeutet das: Kosten für Handwerkerleistungen in dieser Höhe bleiben dem Verein erspart.

Auf dem Klostergelände empfängt der Hausherr jene, die den sanierungsbedürftigen Gebäuden des früheren Zisterzienserklosters so nahe stehen, dass sie so viel Geld locker machen. Das sind Walter Stuber und Dirk Eckart, Geschäftsführer beziehungsweise Inhaber des Unternehmens Gemeinhardt Service GmbH.

So bekommt der Begriff „nahe stehen“ besondere Bedeutung, denn es waren Gerüste der Roßweiner Niederlassung des Unternehmens, die bei Sanierungsmaßnahmen an den alten Mauern beziehungsweise Dächern standen. Dafür stehen die 14 000 Euro auf der Rechnung. 1000 Euro legten Eckart und Stuber drauf für die runden 15 000 Euro.

Die helfen dem Verein in den aktuell angespannten Zeiten. Wie Schatzmeisterin Sonja Jäschke erläutert, verliert der Verein im Jahr der zwei Corona-Lockdowns wegen zwangsweise abgesagter Veranstaltungen -zigtausende von Euro an Einnahmen. Bereits nach dem ersten Lockdown ergab die Hochrechnung ein Defizit gegenüber dem Plan von rund 60 000 Euro. Jäschke: „Der zweite Lockdown bringt für unsere Partner wie Künstler und Kunsthandwerker erneut empfindliche Einschnitte. Auf den Dezember-Bauernmarkt setzten sie große Hoffnungen. Die müssen wir nun enttäuschen, haben selbst weitere finanzielle Einbußen zu verkraften.“

Im Kloster Buch sind die von kulinarischen Angeboten flankierten Veranstaltungen sehr beliebt. Auch hier: Alles abgesagt wegen der verschärften Corona-Verordnungen.

„Normalerweise geben wir im Dezember den Plan des Folgejahres heraus“, so Jäschke weiter, „doch es ist alles viel zu unsicher um zu planen. Das gilt auch für unsere Partner wie den Mittelsächsischen Kultursommer.“ Mit diesem sei der Förderverein so verblieben, dass die diesjährige Veranstaltung „Pipes, Drums and More“ auf das Folgejahr verlegt wird. Dahinter steht ein großes Fragezeichen. Für die sieben festangestellten Vereins-Mitarbeiter sei Kurzarbeit beantragt worden. Alles andere muss sich zeigen.

Wie es baulich weiter gehen müsste, schildert Heiner Stephan: „Nach dem Abthaus und unserem Veranstaltungshaus, dem Kuhstall, muss das Dach über der Krankenkapelle dringend saniert werden. Der Dachstuhl ist rund 500 Jahre alt – wir wissen nicht, was uns da erwartet.“

Im November war der Verein ausgezeichnet worden vom Zentralverband des Deutschen Handwerks mit dem Wolfgang und Ursula Engelbarts-Förderpreis für besonders hervorragende Restaurierungsleistungen an denkmalgeschützten Objekten. Im Fokus standen dabei die Arbeiten am Abthaus im Zeitraum von 2014 bis 2020. Auch die Urkunde wurde am Freitag präsentiert. Der Preis ist dotiert mit 500 Euro.

Von Steffi Robak