Kloster Buch: Glücksrad-Dreh fürs Mönch-Krankenhaus

Leisnig

Zum diesjährigen Europa-Sommerfest im September mit dem Europaabgeordneten Dr. Peter Jahr drehte sich die Glücksradscheibe wieder fast 1000mal. So kamen insgesamt 99,50 Euro in die Glücksradkasse. Dr. Jahr verdoppelte, wie immer, diesen Betrag und übergab jüngst die Spende 200 Euro an Vertreter des Fördervereins Kloster Buch. Dort wird das europafest traditionell gefeiert.

Der Vereinsvorsitzende, Heiner Stephan, dankte Peter Jahr für die Spende. Das Geld soll für die nächsten Baumaßnahmen verwendet werden. Als nächstes steht die Restaurierung des Daches der Infirmerie, des Klosterkrankenhauses, auf dem Plan. Allein das Baugutachten kostet mehrere tausend Euro.

Für Mittwoch sind die Mitglieder des Förderverein Kloster Buch zur Mitglieder- und Wahlversammlung eingeladen.

Sie beginnt um 17 Uhr im Gastro-Bereich vom Kuhstall. Die Bestimmungen der coronabedingten Hygiene-Maßnahmen werden noch bekannt gegeben. Am Mittwoch soll es unter andrem um den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 gehen. Der Vorstand legt Rechenschaft ab, unter anderem über die Auswirkungen der Coronakrise auf den Wirtschaftsbetrieb des Fördervereins. Die Kandidaten für den neuen Vorstand stellen sich vor, danach wird gewählt.

Vorab können die Mitglieder nochmals Einblick in den Jahresabschluss 2020 und den Rechnungsprüfbericht nehmen. Ebenso ist der Entwurf zum Wirtschaftsplan 2022 einzusehen. Eine Terminabsprache dazu wäre erwünscht. Ab 16 Uhr des Versammlungstages können sich die Mitglieder über den derzeitigen Zustand der Baufortschritte der Klosteranlage informieren.

Von Steffi Robak