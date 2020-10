Kloster Buch: Wochenende offen und zwei Kalender auf einen Streich

Klosterbuch

Am Wochenende sind Gäste im Kloster Buch willkommen. Am Sonnabend beginnt zum Beispiel 14 Uhr eine Klosterführung. Auch am Sonntag öffnet die Klosteranlage. Von 13 bis 16.30 Uhr können Gäste dort spazieren gehen, sich in den Museums- und Ausstellungsräumen umsehen.

Mittlerweile kann auch der Kalender „Kloster Buch 2021“ erworben werden. Der Förderverein Kloster Buch hat ihn herausgebracht. Er enthält Fotos des ehemaligen Zisterzienserklosters. Die Motive zeigen eine kleine Auswahl der vielen Ansichten, die die historische Anlage zu bieten hat.

Nie wieder einen Geburtstag vergessen - das geht zudem mit dem neuen Geburtstagskalender, der mit verschiedenen Impressionen aus dem Kloster Buch aufwartet. Beide Kalender sind im A4-Format und eignen sich als Geschenkidee für Freunde und Familie oder bieten sich für Firmen und Unternehmen als Präsent für Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner an.

Gerade in diesen für alle nicht ganz einfachen Zeiten kann man sich mit dem Kalender ein paar interessante Klostermotive ins Haus holen, die dazu einladen, die Klosteranlage näher kennenzulernen und zu erkunden - ob bei Kloster- und Sonderführungen, zu Veranstaltungen oder einfach bei einem Spaziergang durch das idyllisch gelegene Areal. Dabei können neben den Kalendermotiven noch viele weitere interessante Ecken entdeckt werden.

Gleichzeitig wird mit dem Erwerb der Kalender auch der Förderverein Kloster Buch bei seiner Arbeit unterstützt, denn von jedem verkauften Kalender gehen 2,50 Euro direkt als Spende in den Erhalt der historischen Klosteranlage.

Von Steffi Robak