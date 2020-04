Kloster Buch bei Leisnig: Wirtschaftliche Tätigkeit am Nullpunkt

Klosterbuch

Alles, was unmittelbar mit der Vereinstätigkeit verbunden ist, ruht derzeit im Kloster Buch. Der Verein geht gerade durch eine bewegte Zeit - und das, obwohl von außen davon wenig zu sehen ist.

„Wohin es uns mal verschlägt, das ist heute noch gar nicht abzusehen“, sagt der Vereinsvorsitzende Heiner Stephan. Neben aller Besorgnis darüber freut er sich über alles, was seinen geregelten Gang geht und sogar manchen überraschenden Lichtblick bringt.

Malerei bauhistorisch wertvoll

Bei Restaurierungsarbeiten im Abthaus legte der Restaurator Thomas Schmidt in einer Kammer neben der Abtstube spätgotische Rankenmalereien frei, und zwar an einer bemalten Bretterdecke. Bisher sei davon ausgegangen worden, bei der Kammer handle es sich um eine Art Schlafzimmer.

„Spätestens jetzt muss der Grundriss dieser gesamten Etage von Abthaus ganz neu gedacht werden“, sagt Schmidt. Ein Teil der Malerei war nämlich bisher schon zu sehen. Nur das Ausmaß der gesamten Bretterdecke, insgesamt bis zu zehn Quadratmeter, erschloss sich bisher nicht. Schmidt geht davon aus, die Decke habe sich zunächst woanders im Kloster befunden, bevor sie an die jetzige Stelle gelangte.

So langsam würden sich die bauhistorischen Zusammenhänge erschließen. Nach dem Konservieren der Bretterdecke beziehungsweise dem Retuschieren von Farbstellen könne die Kammer wie die anderen Museumsräume und das Abtzimmer später zu musealen Zwecken genutzt werden.

Nur wirtschaftliche Tätigkeit sichert Überleben

Ein weiteres Projekt an der Bausubstanz vom Kloster findet derzeit seine Fortsetzung: die Dacharbeiten am ehemaligen Kuhstall. Stephan dazu: „Wir können froh darüber sein, dass wir derartige Handwerksbetriebe wie den Dachdeckerbetrieb Benedix vor Ort haben, die sich solchen Objekten mit Liebe widmen.“ Momentan werde jeder Balken im Dachstuhl begutachtet, inwieweit und in welcher Form er in die Dachsanierung einbezogen wird.

Für Pflege- und Wartungsarbeiten sei immer jemand auf dem Klostergelände. Und trotz der für die Mitarbeiter beantragten Kurzarbeit sei auch immer jemand ansprechbar, falls nach Veranstaltungen und Feiern gefragt werde. Letztlich sei es der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, der dem Kloster-Förderverein fehlt. „Das ist tatsächlich ein Problem, denn die wirtschaftliche Tätigkeit sichert das Überleben des Vereins“, sagt Heiner Stephan.

Am absoluten Nullpunkt

An diesem Punkt sieht der Vorsitzende den Förderverein in einer ähnlichen Lage wie das Gaststättengewerbe: „Wir befinden uns am absoluten Nullpunkt.“ Für die direkten Vereinsmitarbeiter sei Kurzarbeitergeld beantragt beziehungsweise sollen die aufgerufenen Sonderprogramme für Soforthilfe dabei helfen, dass der Verein flüssig bleibt. „Der Förderverein arbeitet mit einer Gewerbezulassung. Deshalb ist es uns erlaubt, Unterstützung aus dem Soforthilfeprogramm zu beantragen. Das haben wir getan, doch dazu gibt es bisher noch keine Zusage. Wir warten.“

Für Stephan steht letztlich die Frage: „Wie lange haben wir denn dieses Corona-Virus, werden es fünf Wochen oder fünf Monate? Meiner Meinung nach sind wir durch das alles ja noch lange nicht durch. Wie oder unter welchen Umständen wir oder andere Vereine beziehungsweise Gewerbetreibende das rettende Ufer erreichen, weiß keiner. Jedenfalls wird es für uns alle kompliziert.“

Der mangelnde Geschäftsbetrieb, beispielsweise wegen der ausfallenden Bauernmärkte, könne den Verein durchaus gefährden. „Wir sind da keine Ausnahme, sondern mittendrin.“

