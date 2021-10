Klosterbuch: Besucherrekord beim Europa-Sommerfest

Klosterbuch

Bereits zum 29. Mal wurde das traditionelle Europa-Sommerfest, welches in diesem Jahr, Corona bedingt, doch eher ein Herbstfest war, gefeiert.In Kloster Buch konnte der Europaabgeordnete Dr. Peter Jahr am Sonnabend über 220 Gäste begrüßen.

Besucherrekord

Das ist neuer Besucherrekord. Sie kamen aus nah und fern - vom Vogtland und dem Erzgebirge bis hin nach Bautzen und Nordsachsen.Die Besucherinnen und Besucher nutzten rege die Gelegenheit, um mit den Politikern der verschiedenen Ebenen ins Gespräch zu kommen. Dafür standen am Wochenende neben Dr. Jahr auch Staatsminister Thomas Schmidt, Landrat Matthias Damm, der 1. Beigeordnete Dr. Lothar Beier sowie der Döbelner Oberbürgermeister Sven Liebhauser, Rede und Antwort.

Informationen über europäisches Parlament

Zudem gab es jede Menge Informationen zur Arbeit des Europäischen Parlaments.Einige Gäste nutzten die Gelegenheit nicht nur zum Gespräch, sondern erkundeten das Kloster bei einem geführten Rundgang.Viele große und kleine Gäste versuchten sich auch in diesem Jahr wieder am Glücksrad, welches sich rekordverdächtige 1000 Mal drehte. Den Erlös von 100 Euro wird Dr. Jahr wieder verdoppeln und dem Förderverein Kloster Buch spenden.

Reisen nach Berlin und Straßburg

Große Spannung herrschte während der Ziehung der Tombola-Preise, welche mit ihren attraktiven Gewinnen einer der Höhepunkte für alle Gäste war. Die glücklichen Gewinner der beiden Hauptpreise, eine Reise nach Berlin zum Deutschen Bundestag und eine Reise zum Europäischen Parlament nach Straßburg, kamen aus Leisnig.

Natürlich konnten sich die Besucherinnen und Besucher auch mit belegten Brötchen, einer deftigen Rostbratwurst sowie leckerem, selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken stärken und die Musik von Stephan Thiel aus Flöha genießen.

Gute Begegnungen und Gespräche

„Ein gelungenes Fest mit vielen interessanten Informationen, guten Gesprächen und Begegnungen“, so das Fazit von Peter Jahr. Er freute sich, dass so viele Besucher den Weg nach Kloster Buch zum Europa-Sommerfest auf sich genommen haben und wir so ein gelungenes Fest feiern konnten.

Er dankte dem Team von Kloster Buch für die Gastfreundschaft sowie das köstliche Essen und dem CDU-Stadtverband Leisnig, der wie jedes Jahr, die Ausschmückung des Festgeländes übernommen hatte.

Von daz/sro