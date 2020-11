Klosterbuch: Mit Maske auf den Markt

Klosterbuch

Im Kloster herrschte am Sonnabend wieder reger Betrieb. Der Förderverein hatte zum Handwerker- und Frischemarkt geladen. Allerdings bestimmte der Infektionsschutz das Geschehen. So galt Maskenpflicht. Außerdem mussten die Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen, wie das mittlerweile vielerorts üblich ist.

Räucherware hält sich länger: Alexander Ziegler vom gleichnamigen Fischhandel verkaufte auf dem Frischemarkt Räucherfisch. Quelle: Sven BartschSven Bartsch

Anzeige

„Unsere Besucher haben sich sehr diszipliniert verhalten. Alle haben die Zettel ausgefüllt und Mund-Nasen-Schutz getragen.“ Dieses Resümee zog Sabine Patzelt vom Förderverein Klosterbuch. Allerdings ging der Plan der Veranstalter nicht ganz auf, das Tor bis um 9 Uhr, dem Startzeitpunkt des Handwerker- und Frischemarktes, geschlossen zu halten. Der Andrang war um diese Zeit schon recht groß.

Zum Handwerker -und Frischemarkt in Klosterbuch konnten die Gäste Muldenhauer Olaf Schubert bei der Arbeit zusehen. Quelle: Sven BartschSven Bartsch

Die Zahl der Besucher, die sich auf dem Klostergelände zeitgleich aufhalten durfte, war auf 600 Personen beschränkt. Um das bei einem ständigen Kommen und Gehen auch überwachen zu können, musste jeder Gast einen roten Plastechip aus einem Körbchen nehmen. 600 Stück lagen drin. Aber alle wurde sie nicht. Wie Rica Zirnsack, Projektkoordinatorin beim Förderverein sagt, blieben immer so um die 100 Stück der roten und runden Teile im Korb, sodass sich nicht mehr als 500 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände aufhielten. So über den Tag verteilt haben rund 1000 Gäste den Markt besucht. So profitierte das Kloster vom „ Novembersommer“, denn der Sonnabend bot strahlenden Sonnenschein.

Der Letzte seines Standes

Der Markt bot neben kulinarischen Spezialitäten wie Räucherfisch und Käse, speziellen Strickwaren aus Lamawolle und vielen weiteren nicht so oft gesehenen Angeboten auch Einblicke in selten gewordene Handwerkskunst. So war Muldenhauer Olaf Schubert aus Grünlichtenberg angereist. An seinem Stand konnten die Marktbesucher mit ansehen, wie aus einem Stück Holz beispielsweise eine Schale wurde. Denn der Muldenhauer fertigt mit speziellen Werkzeugen, wie Dexel, Schab- und Schnitzeisen Haushaltsgegenstände aus Holz. Dazu Tröge zum Backen und Schlachten, Kornschütten und Schaufeln. Sogar Sitzschemel fertigt Olaf Schubert mittlerweile an. In Sachsen ist er der Letzte seines Standes. Eine Folge aus der gleichnamigen Fernsehserie des Bayerischen Rundfunks über einen Muldenhauer brachte den gelernten Zimmermann Schubert vor Jahren dazu, sich selbst die Fertigkeiten dieses Handwerks anzueignen.

Seltenes Handwerk Über 80 Händler und Handwerker präsentierten sich am Sonnabend auf dem Handwerker- und Frischemarkt im Kloster Buch. Muldenhauer, Garnspinner, Korbflechter, die Klosterschmiede, um nur einige zu nennen, zeigten selten gewordene Handwerkskunst. Infektionsschutz wurde großgeschrieben: Der Veranstalter setzte auf eine Einbahnstraßenregelung am Tor, Maskenpflicht, Kontaktverfolgung, begrenzte Besucherzahl und Desinfektionsmittel.

Und normalerweise zeigt er sie auf den Märkten der Region, wenn nicht gerade Corona ist. „Wir sind schon froh, dass wir heute hier sein können“, sagte der Muldenhauer. Denn während er an seinen hölzernen Produkten arbeitet, verkauft seine Frau diese am Stand. Die Schuberts waren sonst jeden Monat auf einem anderen Markt, aber wegen Corona sind die Auftritte seltener geworden. Oelsnitz ist noch geplant, wenn in dem Erzgebirgsort Weihnachtsmarkt ist. Waldheim fällt dagegen aus, da die Stadt das Winterdorf abgesagt hat.

Händler machen sich stark für Markt

Ina Lommatzsch, die Korbflechterin aus Dahlen, wäre ohne Corona auch jeden Monat in Klosterbuch. „August, September und Oktober fehlen uns aber. Ich bin schon froh, dass das heute hier stattfinden kann“, sagte sie. Ihre Körbe in unterschiedlichen Größen und Formen flechtet sie nicht ausschließlich aus Weide, sondern nimmt dafür auch Peddigrohr, ein Produkt der Rattanpalme. Dieses Material nimmt das Wasser schneller auf, das es biegsam und formbar macht.

Es waren übrigens die Händler und Handwerker, die sich für den Markt stark gemacht haben, sagte Sabine Patzelt. Sie hofft, dass es auch mit dem Dezembermarkt klappt, dem letzten in diesem Jahr.

Von Dirk Wurzel