Klosterbuch: Schwarzbau am Waldrand – trotzdem platzt Bebauungsplan

Klosterbuch

Der Bebauungsplan für die Weinbergsiedlung nahe dem Ortsteil Klosterbuch der sächsischen Kleinstadt Leisnig ist geplatzt. Der knappe Abstand zum Wald verhindert das. Der Sachsenforst, Staatsbetrieb für die Wälder im Freistaat, steht dem Bebauungsplan ablehnend gegenüber: Für die Forstbehörde, letztlich den Freistaat, ist es eine Frage der Verkehrssicherungspflicht.

Für jedes Brettchen das Bauamt beschäftigen

Das heißt jetzt für die dortigen Grundstücksbesitzer: Wer dort am Waldrand ein Wochenendhäuschen hat, muss sich in jeder einzelnen Bauangelegenheit selber an das Bauordnungsamt mit einem Bauantrag wenden. Alles andere bleibt ein Schwarzbau, erst recht, weil die Siedlung im Außenbereich der Kommune liegt.

Damit endet eine mehr als ein Jahr andauernde Auseinandersetzung – zumindest vorerst. Mit der Überplanung des Gebietes war eine Reihe von Eigentümern nicht einverstanden. Sie wollen die damit verbundenen Kosten nicht tragen. Denn für die Erschließung, die der Planung folgen würde, müssten sie finanziell aufkommen. Dafür könnten schnell vier- oder gar fünfstellige Summen zusammen kommen, so einer der Grundstückseigentümer.

Sonst im Grünen versteckt, nur im Winter im Wald zu erahnen: Weinbergsiedlung im Leisniger Ortsteil Klosterbuch. Quelle: Sven Bartsch

Interne Zusammenkunft

Nun teilte Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder bei einer internen Zusammenkunft den Eigentümern mit: Die Bestrebungen um einen Bebauungsplan werden nicht verfolgt. Dieser würde für den Eigentümer des angrenzenden Waldes eine Verkehrssicherungspflicht manifestieren und den Aufwand dafür ausweiten, der dieser jetzt schon kritisch gegenüber steht.

Der Abstand von 30 Metern vom Wald zu den Grundstücken ist im größten Teil des Siedlungsumfeldes unterschritten. Sogar die Streuobstwiese unterhalb der Siedlung gilt als Wald, gehört dem Freistaat Sachsen, der diese verpachtet. Der Weg zur Siedlung gehört dem Freistaat. Ohne diesen, also die Zustimmung von dessen Forstbehörde, ist dort mit einem Bebauungsplan nichts zu machen.

In Choren funktionierte das schon

In der Vergangenheit hat es derartige Fälle schon gegeben, die mit einem Bebauungsplan gelöst wurden. So ließ die damals noch selbstständige Gemeinde Mochau, mittlerweile eingemeindet in die große Kreisstadt Döbeln, Ende der 90er Jahre für die Bungalow-Siedlung in Choren einen Bebauungsplan aufstellen. Doch es ist nicht jeder Fall wie der andere. Es müssen viele Umgebungsfaktoren stimmen.

Was war am Weinberg in Klosterbuch passiert: Ein Grundstücksbesitzer war mitten in einer Baumaßnahme für ein neues Häuschen angezeigt worden. Ergebnis: Behördlicher Baustopp. Seitdem stehen unfertige Mauern da. Ein Einzelfall ist das in dieser Siedlung nicht, dass sich Bauherren plötzlich auf unsicherem Terrain bewegen.

Gleiche Fälle im Erzgebirge

Wie am Weinberg bei Klosterbuch gibt es nach Erkenntnissen vom Leisniger Bauamtsleiter ähnlich strittige Beispiele im Erzgebirge: Abseits gelegen, am besten noch in direkter Waldnähe, kollidiert das kleine Idyll mit Interessen des Waldeigentümers Freistaat.

Nur auf dieser übergeordneten Ebene könnte demnach eine für ähnliche Problemlagen geltende Lösung angestrebt werden. Für den Weinberg bei Leisnig kam im April 2019 bei der Bauordnungsbehörde der Gedanke auf, das gesamte Gebiet möge mit einem Bauplan überplant werden.

Wohnen verboten in DDR-Bonzensiedlung

Die Bauordnungsbehörde beim Landratsamt befürwortet das beziehungsweise regt dies bei der Stadtverwaltung explizit an. Es solle endlich Ordnung kommen in das Gebiet, früher als DDR-Bonzensiedlung bekannt, damit dort nicht mit weiteren Baumaßnahmen mehr beziehungsweise größere Bauten entstehen. Wohnen ist dort ohnehin verboten.

Von Steffi Robak